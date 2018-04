Odd Petter Magnussen og Martine-stiftelsens advokat har fått voldsalarm

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: 14. mars ble det lagt ned blomster ved inngangsdøren til leilighetskomplekset hvor Martine Vik Magnussen i 2008, for 10 år siden i dag, ble drept og voldtatt. Hennes far, som gjennom alle disse årene har jobbet for en løsning, tok til tårene under markeringen. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Det er positivt og proaktivt, sier Odd Petter Magnussen om politiets avgjørelse.

– Uten å kjenne til om nye momenter er registrert av politiet eller hva som deres endelige vurderinger, er man fra denne kant uansett tilfreds med at det her tenkes preventivt i sammenhengen og at voldsalarm tildelt, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til VG.

Han er leder i Martine-stiftelsen og sier han føler seg meget godt ivaretatt av norsk politi og at han setter pris på at han er tildelt voldsalarm.

I januar kunne Aftenposten melde at Lundevall-Unger ble truet i forbindelse med sitt arbeid for den ti år gamle drapssaken. Trusselen skal ha bestått i at noen ønsket ham bort fra jobben.

– Ble hacket

Odd Petter Magnussen mener også at noen har forsøk å hacke e-postkontoen hans og at noen muligens har fått tilgang til hans korrespondanse.

På et tidspunkt skal også Facebook-siden «Justice for Martine Vik Magnussen» vært nede. Hjemmesiden for stiftelsen skal også ha blitt hacket, ifølge Magnussen.

– Jeg kjenner ikke til vurderingen til politiet, men jeg tror det kan ha en preventiv effekt. Jeg er veldig fornøyd med å ha fått tildelt voldsalarm, jeg mener det viser at man er proaktive i politiet, sier Magnussen til VG.

Politiet har ikke ønsket å kommentere denne saken og viser til taushetsplikten, men Lundevall-Unger forteller at de er tildelt en mobil voldsalarm.

Ingen nye trusler

14. mars var det 10 år siden Odd Petter Magnussens datter, Martine Vik Magnussen, ble funnet drept og voldtatt i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak fra Jemen bodde.

Han flyktet til Jemen dagen etter at Magnussen forsvant, et land hverken Norge eller England har utleveringsavtale med.

Abdulhak, som ble etterlyst av Scotland Yard etter drapet, er aldri blitt stilt for retten på grunn av nettopp blant annet manglende utleveringsavtale.

Siden har faren jobbet med å få Abdulhak stilt for retten.

Hverken Magnussen eller Lundevall-Unger har registrert noen trusler etter 10-årsmarkeringen, men kontakten fra eksterne «sikkerhetsaktører» inn mot Martines far og stiftelsen skal ha økt etter 10-årsmarkeringen, uten at disse initiativene har vært respondert på.

– For vår del er tidspunktet for tildelingen litt overraskende, men vurderingen kan skyldes mange ting. Vi har ikke fått vite hvorfor dette tildeles nå, sier Magnussen.

