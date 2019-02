SNØFØRE: Inntjoreheia på E18 mellom Lillesand og Grimstad i Aust-Agder mellom klokken syv og halv åtte fredag morgen. Foto: Webkamera Statens vegvesen

Flere uhell på veiene, men snøværet dabber av

INNENRIKS 2019-02-01T07:25:58Z

Det har vært flere mindre uhell på veiene fredag morgen, men på Sørlandet går trafikken greit etter snøen som lavet ned torsdag.

Publisert: 01.02.19 08:25 Oppdatert: 01.02.19 08:43

Også i dag kommer det til å drysse hvitt i både veier og skiløyper på Sørlandet og Østlandet, men ikke på langt nær så mye som det siste døgnet.

Veitrøbbel

Men snøen skapte trøbbel mange steder i morgentrafikken. På E6 ved Rygge i retning Moss er det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell, og på Lillehammer står en buss fast i Langesgate og sperrer veien.

Riksvei 4 ut av Oslo ved Skillebekk har det vært et uhell mellom to biler. Bilene står midt i veien, men det skal ikke være personskade. På Søndre Land har en trailer kjørt av Fv 33 ved Svingvoll og sperrer et kjørefelt. På E134 Haukelifjell er det kolonnekjøring på strekningen Liamyrane bom-Haukelitunnelen.

Sørlendingene fikk i alle fall sitt torsdag; det siste døgnet er det målt 47 mm nedbør i Nelaug i Åmli kommune Aust-Agder .

Sjekk været hvor du er her.

– De har fått nesten en halv meter snø på ett døgn fra klokken 0700 i går morges til klokken 07.00 i dag. Det er Agder, sørlig Aust-Agder som har fått mest nedbør, sier vakthavende meteorolog Marit Berger til VG.

Snødrysset fortsetter.

– Det vil nok snø i dag også, men det blir på langt nær like mye nedbør. Det er snakk om et lett dryss sier Berger som tror det ikke vil slutte å snø før ut på natten.

På Sørlandet har brøytemannskapene vært i sving og fått ryddet unna mye.

– Det begynner å hjelpe på hoevedveiene. På kameraene ser vi at det er ser sort asfalt på E18 og hovedveinettet, forteller trafikkoperatør Andreas Larsen ved Statens vegvesen region Sør.

– Det er brøytebiler stort sett overalt, legger han til. Entrepenørene er nå i gang med å få ryddet vekk snøen i kryss og andre steder.

– Det går greit?

– Per nå gjør det det. På hovedveinettet er det ikke noen problemer nå, sier Larsen til VG ved 0745-tiden. Torsdag var det derimot mer utfordrende kjøreforhold.

Saken oppdateres.