NEDLAGT: Restauranten Mona Lisa er i dag nedlagt. Virksomheten har godkjent forelegget, men erkjenner ikke straffskyld. Her fotografert i 2016. Foto: Fredrik Solstad/VG

Nedlagt Oslo-restaurant fikk bot på 50.000 kroner etter VG-avsløring

INNENRIKS 2019-02-01T03:24:40Z

Restauranten Mona Lisa i Grensen i Oslo serverte gjestene en annen type kjøtt og fisk enn det som sto på menyen i 2015 og 2016, ifølge Mattilsynet.

Publisert: 01.02.19 04:24

Det var i april 2016 at VG kunne avsløre at den nå nedlagte restauranten Mona Lisa serverte gjestene billigere råvarer enn det som sto på menyen.

VG sendte biter av maten til DNA-testing ved matlaboratoriet Eurofins, som konkluderte med at maten som ble servert ikke var det som ble oppgitt:

* Sjøtungefileten, som da kostet 259 kroner, var egentlig den billige asiatiske oppdrettsfisken pangasius.

* Villsvinfileten, som i 2016 kostet 269 kroner, var ifølge testene helt vanlig gris.

* Reinsdyrfileten var heller ikke reinsdyr, men hjort.

– Erkjenner ikke straffskyld

Bare to dager etter VGs avsløring gjennomførte Mattilsynet et tilsyn ved restauranten, som førte til at de valgte å politianmelde virksomheten i juni samme år.

Anmeldelsen ble sommeren 2017 først henlagt «etter bevisets stilling», men så gjenopptatt etter at Mattilsynet valgte å anke henleggelsen.

I februar i 2018 omgjorde statsadvokaten politiets henleggelse, og i januar i år ble det kjent at foretaket har vedtatt en bot på 50.000 kroner.

VG har vært i kontakt med påtaleansvarlig i saken, som bekrefter at virksomheten har fått et forelegg på 50.000 kroner for brudd på matloven, som er er vedtatt.

– Restauranten er nedlagt, så selskapet så ingen grunn til å bruke penger på noen rettslig prosess. Forelegget er derfor vedtatt med det forbehold at de ikke erkjenner straffskyld. Sakene mot enkeltpersonene er henlagt, opplyser advokat John Christian Elden til VG.

Han representerer La Croix AS, som drev Restauranthuset Mona Lisa.

Mattilsynet: Kjøpte ikke inn varene

Da Mattilsynet gjennomførte tilsyn ved restauranten i 2016 fant de ut at det ikke var kjøpt inn hverken reinsdyrfilet, villsvinfilet eller sjøtunge i det hele tatt i perioden 2015 og 2016.

I politianmeldelsen fra Mattilsynet, som VG har fått innsyn i, skriver tilsynet at de derimot fant ut at virksomheten i den samme perioden hadde kjøpt inn:

* 471,944 kg kronhjort og dåhjortfilet

* 340 kg pangasius

* 674,052 kg svin indrefilet.

– Bevisst juks

Mattilsynet mente at det dreide seg om bevisst juks satt i system, og mente det ikke var snakk om engangstilfeller hvor kokkene hadde tatt feil av råvarene.

«Konsekvensene for slik bedragersk og villedende omsetning er først og fremst at virksomhetens gjester har blitt lurt til å betale mer for en eksklusiv råvare som det viser seg er en annen og langt billigere og mindre eksklusiv råvare. Videre vil også slik bedragersk omsetning føre til urettferdig konkurranse for de restauranter som vil drive lovlig, og til at annen kriminalitet i restaurantbransjen

vil kunne få fotfeste som f eks skattejuks, svart arbeid mv.», skrev Mattilsynet i klagen på henleggelsen i 2017.

Under kan du se innslaget på VGTV om hvordan VG avslørte restaurant-jukset i 2016:

Avdelingssjef Marit Kolle i Mattilsynet avdeling Oslo, Asker og Bærum sier til VG de synes saken var så alvorlig, at de valgte å klage da saken først ble henlagt av politiet:





– Vi synes saken har tatt veldig lang tid, men er glade for at saken ble gjenopptatt. Vi skulle gjerne sett at bøtenivået i matkrim-saker var høyere, så det kan ha en avskrekkende effekt når formålet er å tjene penger på dette, sier Kolle

Kolle sier at hun ikke er kjent med lignende saker i Norge av samme omfang som hos Mona Lisa, og at slike forhold kan være vanskelig å avdekke uten konkrete tips.