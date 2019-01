MERKELIG FRUKTCOCKTAIL: Hermetikkboksen som var merket «Fruktcocktail» var fylt med kokain da Tolletaten åpnet for å sjekke innholdet på Gardermoen. Foto: Tolletaten

Fant tre kilo kokain i «brune bønner», «fruktcocktail» og «ertesuppe»

INNENRIKS 2019-01-30T00:33:37Z

En 56 år gammel kvinne ble tatt i tollen på Oslo Lufthavn med tre kilo kokain i bagasjen tidligere denne måneden. Narkotikaen hadde hun gjemt i seks hermetikkbokser.

Publisert: 30.01.19 01:33

Tirsdag delte Tolletaten bilder av beslaget på Twitter.

Det var den 18. januar at den ungarske kvinnen ankom Oslo Lufthavn Gardermoen fra Amsterdam.

– Hun oppga at hun skulle være her som turist, og vi tok en kontroll og så at hun hadde seks bokser med hermetikk i bagasjen sin, forteller seksjonssjef i Tolletaten, Tor Fredriksen til VG.

Tolletaten undersøkte dermed gjenstandene, blant annet med røntgenmaskin.

– Det som var spesielt var at hun hadde ulike typer hermetikk i bagen. Men på røntgenbildene så det ut til at innholdet var helt ensartet, sier Fredriksen.

Da Tolletaten så valgte å åpne en av boksene, merket som «fruktcocktail» kunne de raskt se at hermetikkboksen inneholdt innpakkede pakker med kokain.

Innholdet ble likevel sjekket grundig:

– For oss på en flyplass er det noe i overkant av de vanlige beslagene, sier Fredriksen videre.

Han opplyser at de gjorde en rekke kokainbeslag i fjor, og at et snittbeslag ligger på en halv- til en kilo.

– Det er ikke noen rekord, men et robust beslag, legger han til.

Ellers opplyser seksjonssjefen at beslaget gikk fredelig for seg og at kvinnen ble overlatt av politiet på Oslo Lufthavn for videre etterforskning av saken.

Narkotikabeslag i hermetikkbokser er ikke noe nytt, ifølge seksjonssjefen:

– Vi har vært borti nær hver eneste gjenstand som brukes i emballasje. Vi har hatt beslag i hermetikk og hermetikklignende bokser, colabokser, vinflasker og ølflasker. Har vi ikke sett det før, er det en internasjonal kollega som har vært borti det, avslutter Fredriksen.

