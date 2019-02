BLOMSTER: Roser er lagt ut på åstedet ved Danmarksplass i Bergen. – Han var en gledesspreder, sier en venn av offeret til VG. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Said Bassam Chataya (28) knivdrept i Bergen

BERGEN (VG) Det var Said Bassam Chataya (28) som ble knivdrept i et masseslagsmål i Bergen fredag kveld.

Publiseringen av navnet skjer i samråd med nærmeste pårørende. Familien har det tøft, og ønsker fred og ro i disse dager.

– Det er en veldig dramatisk hendelse. De har vanskelig for å ta innover seg at dette virkelig har skjedd. De har det tungt og tøft, sier bistandsadvokat Arild Dyngeland til VG.

– Stort smil om munnen

Chataya blir av flere VG har snakket med omtalt som en gledesspreder.

– Han var en gledesspreder og en god støttespiller i min ungdomstid da jeg lette etter fotfeste. Han har betydd mye for meg. At han nå er død er kjempetrist, sier Samuel Massie.

– Said kunne komme inn i hvilket som helst rom, og i løpet av 20 sekunder, så fant man ut at han var litt av en type. En original. Alltid et stort smil om munnen, alltid i godt humør, sier en sørgmodig Massie på telefon.

GLEDESSPREDER: Chataya beskrives av venner som kreativ og som en som alltid hadde et smil på lur. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Med i TV-program

Han og Chataya gikk på folkehøyskole sammen, og ble begge deltagere i den første sesongen av TV-programmet «Sjøsprøyt», ledet av eventyreren Jarle Andhøy.

– Det var Said og en annen kompis som fikk meg til å begynne på folkehøgskolen. Hadde det ikke vært for Said, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sier Massie.

I serien skulle Andhøy lære uerfarne ungdommer fra en folkehøyskole i Troms å seile i arktiske farvann.

– Said var en kreativ type, som alltid hadde smilet på lur og et svar på alt. Uansett hvordan livet eller seilasen var om bord på «Sjøsprøyt», om det var motbør eller stormkast, parerte han alltid med et friskt svar, sier Andhøy til VG.

– Han var en kunstnertype som var konstant sjøsyk om bord i båt, men en humørspreder og en glad gutt som folk ble glad i, legger Andhøy til.