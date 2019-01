Politiet reddet frossen hund som sto ute i kulda

Politiet i Finnmark melder at de reddet liv på nattvakta etter at de rykket ut til en iskald hund som ulte for livet. De brøt seg inn i huset til hundeeieren.

NTB

Publisert: 27.01.19 07:51

Politiet i Finnmark melder selv om redningsaksjonen i Berlevåg på Twitter .

– Her har hundeeier lagt seg for kvelden uten å ta inn hunden sin, som etter hvert var iskald og ulte ut i nabolaget som om den ikke hadde det godt. Politiet har brutt seg inn og avlevert hunden, opplyser politiet.

På veggen viste termometeret 21 minusgrader, og det blåste kuling, utdyper operasjonsleder Jon Arne Pettersen rolig.

– Det er litt vær her. Vi fikk varsel om at det sto en hund fast ute og ulte over tid. Da vi sleit med å få tak i eieren, brøt vi oss inn til slutt. Så i dag har vi berga liv, så det er høy måloppnåelse på vakta her, sier Pettersen.

Litt mer alvorlig legger han til at folk må bruke hodet litt i kulda.

– Dyr har krav på velferd, etter loven, og husk at det er kaldt for dyrene også, de har ikke så mye å gå på, legger han til.