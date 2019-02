NY STREKNING: Det ble full jubel da boremaskinene i fjor brøt gjennom fjellet på den nye Follobanen mellom Oslo og Ski. Tirsdag skal de etter planen ha et nytt stort gjennombrudd ved Ski. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Bruker 30 milliarder på ny togstrekning, men har ennå ikke bestilt tog: – Det haster

Prestisjeprosjektet Follobanen skal åpnes med brask og bram i 2022. Bare én vesentlig ting mangler for å bedre hverdagen til pendlerne mellom Oslo og Ski: tog.

I dag går det trått på den gamle Østfoldbanen mellom Oslo og Ski . Togene som egentlig kunne kjørt raskere til Moss, Mysen og Halden, blir stående og stange bak lokaltogene til Ski som skal stoppe på alle stasjoner.

Gigant-prosjektet Follobanen skal løse opp i denne korken. Nordens hittil lengste jernbanetunnel skal bygges i Norges største samferdselsprosjekt noensinne.

Men det er altså én hake ved planen:

Det er ennå ikke bestilt noen flere lokaltog.

Disse kan bli tog-lidende

– Det haster å bestille nye tog, bekrefter materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske tog, selskapet som eier togsettene NSB bruker.

Han påpeker at det vanligvis tar fire år fra et tog blir bestilt til det blir levert.

Og det er mindre enn fire år til Follobanen skal åpne – etter planen i desember 2022.

Dette er Follobanen Den nye Follobanen går fra Oslo til Ski, gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

Den nye tunnelen skal avlaste alle stasjonene på den gamle Østfoldbanen mellom Oslo og Ski, så kapasiteten og antall tog der kan økes. Men det er ikke bestilt nye tog til det.

Bane Nor kunngjorde i januar at Follobanen ikke kunne bli ferdig i 2021 likevel, men måtte utsettes til 2022. Og at kostnadsrammen foreslås økt til 30,7 milliarder kroner (2019-kroner).

Den nye tunnelen skal halvere reisetiden fra Oslo til Ski. Vis mer vg-expand-down

Da skal endelig direktetogene til Moss, Mysen og Halden kunne suse gjennom den nye Follobanen og spare minst ti minutters reisetid.

Og da blir det endelig plass på den gamle banen til å bedre togtilbudet for titusenvis av pendlere der:

– Det viktigste poenget med den nye Follobanen er å bedre tilbudet til dem som i dag står sild i tønne på Holmlia, på den gamle Østfoldbanen, bekrefter pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

– Er ikke umiddelbar krise

Tirsdag formiddag skal tunnelmaskinene som borrer den nye Follobanen ha et nytt stort gjennomslag ved Ski. Det er planlagt en storstilt feiring med taler og musikk for å hylle at Follobanen er ett skritt nærmere ferdig.

FEIRING TIRSDAG: Slik ble det feiret da boremaskinene brøt gjennom fjellet i fjor. Tirsdag kommer det siste doble gjennomslaget, og tunnelboringen på Follobanen vil være over. Det markeres med en ny feiring. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Jernbanedirektoratet bekrefter at det haster med mye tog. De foreslår inntil videre å bruke gamle lokaltog fra andre strekninger.

– Det er ikke umiddelbar krise. Vi mener det i alle fall vi være nok gamle lokaltog til å få en kvartersfrekvens hele dagen mellom Oslo og Ski, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til VG.

Blir utdatert i 2023

De gamle lokaltogene blir uansett snart uaktuelle. Etter planen skal den gamle strekningen mellom Oslo og Ski få det nye signalsystemet ERTMS i 2023, altså like etter at Follobanen åpner.

Og de gamle lokaltogene skal etter planen ikke utstyres for det nye systemet. Så hvis planen holder, kan de fra 2023 ikke lenger brukes mellom Oslo og Ski.

FULLT: Lokaltog mot Ski på Oslo S. Foto: Frode Hansen / VG

– Det haster med å erstatte tog på Østlandet på grunn av ERTMS-prosjektet. Hvis nye lokaltog skal være på plass til 2023/2024, må beslutningen om anskaffelse tas i år, påpeker Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske tog.

Nye tog passer ikke

En tredje utfordring er dette: Det går an å flytte nye tog fra andre steder for å få bedre tilbud på Østfoldbanen. Men de nye togene er for lange for flere av stasjonene mellom Oslo og Ski.

Plattformene på flere av stasjonene mellom Oslo og Ski får akkurat plass til et dobbelt togsett av den gamle lokaltog-typen.

De nye togene er vesentlig lengre, men har ikke plass til flere passasjerer, ifølge Norske tog:

– Det er riktig at de er for lange for noen av stoppestedene, men de er utstyrt med individuell dørkontroll, så det er mulig å stoppe på for korte plattformer, svarer Abrahamsen.

Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet mener det er fullt mulig å finne en bedre erstatter for de gamle togene og mer plass-effektive lokaltogene.

– Slike tog – det vil si tog med samme type egenskaper – lages og kan kjøpes. Det må imidlertid en ny kontrakt på plass for å realisere det, sier Horrisland.

For korte plattformer Flere stasjoner mellom Oslo S og Ski har kortere plattformer enn andre lokalstasjoner i Oslo-området. De er for korte for et dobbelt togsett av den nye Stadler-typen.

Det finnes planer om å forlenge de korte plattformene. Men dette skal først skje fra 2022 til 2024, altså etter at Follobanen har åpnet. (Planene finner du her – ekstern lenke, se side 117.) Vis mer vg-expand-down

