STEMMEKRØLL: Da det skulle stemmes over et forslag fra MDG og SV i Stortinget torsdag, og Aps representanter skulle bli sittende og stemme for, gikk det i surr for Ap-leder Jonas Gahr Støre og han reiste seg og stemte imot. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Støre stemte imot sitt eget parti to ganger, ved en feil

INNENRIKS 2019-02-01T10:01:43Z

Da det skulle stemmes i Stortinget i går gikk det litt fort i svingene for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Publisert: 01.02.19 11:01

Da det skulle stemmes over å skrote forslaget fra MDG og SV om et nytt CO₂-fond i i går ettermiddag, stemte alle Arbeiderpartiets representanter for. Bortsett fra Ap-leder Jonas Gahr Støre , da.

Han stemte imot, og flagget stikk i strid med resten av Ap støtte til at det skal etableres et CO₂-fond for utslippsfri olje- og gassproduksjon. I Stortingets voteringsoversikt er han registrert med å ha stemt imot sitt eget parti to ganger i denne saken.

– Det var mange avstemninger i går, og jeg gjorde feil to ganger og skjønte det med én gang, men resultatet var så tydelig at jeg ikke rettet det opp der og da. Det er meldt inn til Stortingssekretariatet i etterkant, skriver Støre i en e-post til VG.

– Er dette noe du gjør ofte?

– Nei, jeg kan ikke huske at det har skjedd før, skriver Ap-lederen.

Det er ikke første gang det har gått i surr når styringen av Norge skal bestemmes i Stortingssalen. I fjor ble et flertall for eggdonasjon knust i stortingssalen etter stemmesurr. Da stemte alle partiene som forventet: Ap, Frp, Venstre og MDG stemte for å tillate eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon. Mens Høyre, SV, Sp, KrF og Rødt stemte imot.

Men Høyre stilte med én representant mer enn de skulle. Kombinert med at Venstre og muligens flere partier stilte med for få representanter etter det som kalles utbytting ved voteringer, endte forslaget om eggdonasjon med å falle.

Selv om det egentlig var flertall for det. Ifølge Dagbladet trykket alle Venstres representanter på feil knapp i 2016 og felte ved en feil et forslag om våpeneksport.

I Støres tilfelle ble imidlertid ikke konsekvensene så alvorlige. Han var den eneste som stemte feil i Ap og forslaget fra Sp og MDG ble betydelig nedstemt.