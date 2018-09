Geologen svarer: Derfor sprenges ikke Mannen

ÅNDALSNES (VG) På fire år har naboene til det rasutsatte fjellet Mannen blitt evakuert ni ganger. Sprengning av fjellmassene er fortsatt ikke et alternativ.

Publisert: 27.09.18 10:53

– Hvis man skal sprenge, så må man ha mange boringer for å få sprengstoffet ned i fjellet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tilrådelig å ha folk der til å utføre den jobben, sier geolog Einar Anda i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til VG.

I tillegg til at en slik sprengning trolig ville ha satt personene som skulle utføre arbeidet i fare, ville det også ha utløst en større skredfare i det ustabile terrenget.

– Hadde vi fått til en sprengning, er vi redde for at det ville ha utløst et større ras. Det er snakk om et ustabilt fjellområde, understreker geologen.

Evakuert for niende gang

Tirsdag kveld økte NVE rasfaren for fjellpartiet Veslemannen til rødt nivå for tredje gang på drøyt én uke . Bevegelsene i fjellet har denne uken nærmet seg rekordstore, og de ni personene som bor under det rasutsatte fjellområdet i Rauma kommune måtte evakueres for niende gang siden 2014.

Torsdag morgen ble farenivået nedjustert til gult nivå av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og beboerne får flytte hjem igjen.

Ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune sier imidlertid til VG at han er forberedt på at farenivået på nytt blir økt til rødt denne høsten.

NVE kommer også til å opprettholde et høyt beredskapsnivå internt for Veslemannen, fjellområdet på Mannen som er mest utsatt for ras.

Veslemannen Et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få centimeter, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn halvannen meter den siste måneden.

Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter, som vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vil ikke sprenge

Sprengning av fjellmassene har tidligere blitt vurdert av NVE, men anses som både farlig og praktisk umulig, ifølge geolog Einar Anda. Han viser til at tilsvarende har blitt gjort enkelte steder i Alpene, men at dette ikke er tilrådelig for Mannen.

I fjor høst ble det imidlertid gjort forsøk på å utløse det ventede raset ved å påføre fjellområdet store mengder vann .

– Er det vurdert å gjøre nye forsøk på dette i år?

– Det er så langt ikke vurdert. Vi hadde et mislykket forsøk på det i fjor. Det ga utslag på bevegelsene, men det var ikke nok til at et skred ble satt i gang, sier Anda.

(Saken fortsetter under videoen)

Venter flere skred

Etter at farenivået ble økt til rødt nivå tidligere denne uken, har det gått flere mindre og mellomstore skred ned fra Veslemannen. Nå er farenivået som nevnt nedjustert til gult nivå, men det er fortsatt ventet at mindre skred vil bli utløst i den nærmeste tiden.

Skredene vil imidlertid ikke være til fare for bebyggelsen under fjellet, ifølge NVE. Raumabanen, som går langs en strekning i nærheten av fjellområdet, vil heller ikke være utsatt, ifølge rapporten fra geologene torsdag.

Den siste måneden har den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg mer enn halvannen meter. Onsdag kveld ble det rapportert om bevegelser på rundt 40 centimeter i døgnet i fjellpartiet.

– Har dere noen mål på hvor mange centimeter som skal til før Veslemannen faller?

– Nei, vi har ikke noen mål på det. Men desto større bevegelser og hastighet, desto mer fare er det for et skred, svarer geolog Erling Anda i NVE.