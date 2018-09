Veslemannen-status: – Stor aktivitet i fjellet

RAUMA (VG) NVE opprettholder rødt farenivå for fjellpartiet Veslemannen.

Publisert: 13.09.18 10:04 Oppdatert: 13.09.18 10:33

Torsdag ligger tåken lett over Veslemannen, som er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen .

Det siste døgnet har det kommet 10 millimeter regn, noe som er mindre enn varslet, men fjellet har reagert svært kraftig.

På bakgrunn av de økte bevegelsene opprettholder NVE rødt farenivå.

– Hastigheten har vært oppe i over 65 centimeter i døgnet i øvre del, og 2 centimeter i døgnet i nedre del. Hastighetene fortsetter i dag på samme nivå, og det er stor aktivitet i fjellet, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE under en pressekonferanse på Rauma kulturhus torsdag.

– Vi tvilte oss frem til det røde farenivået, men det viste seg å være en riktig vurdering i går kveld. Vi er overrasket over den voldsomme reaksjonen i fjellet til tross for de små nedbørsmengdene som har kommet, fortsetter han.

Ni beboere evakuert

Onsdag kveld hevet NVE farenivået til rødt , og ni beboere under det rasfarlige fjellpartiet måtte evakuere for syvende gang.

– Det er innarbeidet gode rutiner mellom beboerne og kommunen, så det gikk fint. Klokken 00.22 hadde Sivilforsvaret opprettet sperre- og lyttepost, sier Sindre Mittet i politiet.

– Vi er like lei nå som før, sa beboer Gunn Walstad Sogge til VG onsdag.

Familiene som bor under Mannen, fikk i april besøk av statsminister Erna Solberg, som lovte å se på hvordan hun kan hjelpe beboerne.

– Det gjør inntrykk å være her. Jeg forstår at dette er en krevende situasjon for dem, sa Solberg til NRK den gang.

Permanente evakueringsboliger

Beboerne er evakuert til campinghytter cirka én mil unna.

– Etter den forrige evakueringen i august, ble det besluttet å tilby beboerne permanente evakueringsboliger som står klar. De har fått egne nøkler, og kan ha utstyret klar. Det letter situasjonen litt, men flere uttrykker selvfølgelig at situasjonen ikke er holdbar, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad til VG.

Venter høyere temperaturer

Statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt sier til VG at temperaturen på Mannen torsdag formiddag ligger rett over 1 grader.

– Det betyr at nedbøren i natt mest sannsynlig har kommet som snø. Midt på dagen er temperaturen ventet å stige til 2–3 grader, sier Granerød.

Ifølge geolog Lene Kristensen i NVE er det 5 centimeter snø oppe på målestasjonen.