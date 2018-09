HABILITET: Da han ble samferdselsminister nå nettopp, ba Jon Georg Dale om en habilitetssjekk på flere saker på grunn av flere høyt plasserte venner. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Har konkludert: Samferdselsministeren kan være inhabil i Huawei-saker

Samferdselsminister Jon Georg Dale har venner med toppjobber i både Huawei og Ice. Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at Dale kan være inhabil i slike saker.

Samferdselsminister Jon Georg Dale ba tidligere i september om en vurdering på om han var inhabil i Huawei-saker. Nå har Justisdepartementets lovavdeling konkludert. Dale er i utgangspunktet ikke inhabil, men.

– I saker som har en direkte og konkret konsekvens for Huawei og som er av en viss økonomisk størrelse, vil jeg derfor be statsministeren om at det blir utnevnt en settestatsråd, sier Dale i en uttalelse som VG har fått tilsendt.

Den ferske samferdselsministeren ba om en sjekk fordi han er venn med – og har vært i bryllupet til – Huawei-topp Vidar Brein-Karlsen. Det kinesiske mobilselskapet Huawei er utestengt fra markedet i USA og Australia, av frykt for spionasje , men har store kontrakter i Norge.

Ansvaret for om vennene får bygge

Dale ba Justisdepartementet sjekke ut tre forhold for mulige habilitetskonflikter. To av dem går på utbygging av mobilnett i Norge, som Samferdselsdepartementet har ansvaret for. Dale er altså venn med Huawei-topp Vidar Brein-Karlsen, men også bestevenn med Ice-topp Reynir Jóhannesson.

Da var spørsmålet om han kunne håndtere og behandle alle saker som går på utbygging og sikkerhet for ekommnettverkene i Norge.

Lovavdelingen i justisdepartementet påpeker altså at Dale kan være inhabil i enkelte Huawei-saker og at vennskapet hans til Brein-Karlsen «ligger i grenseland for hva som i seg selv må antas å kunne føre til inhabilitet». Men skriver også:

– Etter vår oppfatning vil Dale på bakgrunn av sin relasjon til Brein-Karlsen normalt ikke være inhabil til å delta i behandlingen av generelle saker om slike rammevilkår, selv om sakene også skulle få betydning for Huawei, heter det i vedtaket fra Justisdepartementet.

VG vet at samferdselsdepartementet over flere timer onsdag jobbet med hvordan de skulle håndtere vedtaket.

Bestevenn med mobiltopp

Dale ba om en vurdering av forholdet til tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson, som nå er kommunikasjonsdirektør i Ice.

Ice er en sentral aktør i Norge og bygger ut det tredje landsdekkende mobilnettet – noe som ligger direkte under Samferdselsdepartementet.

I brevet til Justisdepartementet beskriver Dale vennskapet deres slik:

«Reynir er ein av mine beste kameratar. Vi møtes jevnlig og har nesten daglig kontakt». Han legger også til at de har bodd i samme blokk i Oslo i to år.

Også her vil det vurderes settestatsråd, selv om departementet påpeker at han i utgangspunktet ikke er inhabil.

Onkel i Shipping

Den tredje saken som ble sjekket er forholdet til Arne Johan Dale, finansdirektør i Havila Shipping. Han er Dales onkel – og Samferdselsdepartementet håndterer flere saker knyttet til transport i kystområdet.



«Min onkel er finansdirektør i Havila shipping. Han er fars tvillingbror og min fadder, og jeg har et nært forhold til hans døtre», skriver Dale.

Her bes det også om settestatsråd.