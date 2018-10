SMAKLØS: Kristin Nesse Thue synes denne lastebilen var smakløs, og sa fra om det.

Kristins kritiserte «smakløs» lastebil - da fikk både hun og arbeidsgiveren gjennomgå

INNENRIKS 2018-10-09

Ufine meldinger og Google-ratinger haglet inn til både 23-åringen og hennes arbeidsgiver etter at hun oppfordret kvinner til å klage på lettkledd kvinne-tegning på en firmabil.

Kristin Nesse Thue (23) oppdaget lastebilen med det store bildet av en kvinne i undertøy parkert utenfor huset sitt, og sa fra til arbeiderne om at hun ikke synes det så særlig profesjonelt ut.

– Det var ikke sånn at jeg følte meg eksistensielt truet eller trakassert av lastebilen. Den var først og fremst smakløs. Jeg ba dem tenke litt på hvordan det fremstår at de har en naken pinup-modell på firmabilen sin, sier Thue til VG.

Da hun ikke opplevde å bli tatt seriøst, bestemte hun seg for å sende en e-post til selskapet. Samtidig publiserte hun et innlegg i den lukkede Facebook-gruppen Det Selskabelige, og oppfordret flere til å slenge seg på.

– Jeg skrev også at man eventuelt kan gi dem en dårlig rating på Google, uten at jeg gjorde dette selv. De aller fleste som sa de skulle engasjere seg i saken gjorde som meg, og sendte selskapet en mail. De har for øvrig ikke besvart dem.

Fikk mye hets

Sent lørdag kveld, da Thue sjekket telefonen sin, ble hun møtt med flere titalls meldingsforespørsler på Facebook.

– Det var ekstremt mange meldinger fra sinte menn av typen «du må ha en utrolig tørr fitte for å kunne skrive noe sånt». Noen skrev at de håper bilen jeg klagde på skal kjøre over meg og at hvis jeg blir voldtatt er det enda bedre.

Thue har vært en aktiv samfunnsdebattant i flere år, og forteller at hun er vant til å få reaksjoner og hets. Hun reagerer likevel sterkt på det hun oppfatter som et koordinert angrep.

I skrivende stund tikker hatmeldingene fortsatt inn. Og det er ikke bare Thue som mottar dem.

Mange henvendelser

Bjørn Haugerud er daglig leder i firmaet MentorNorge, hvor Thue er ansatt som mentor. Han forteller at de har mottatt 60–70 henvendelser fra lørdag kveld til søndag morgen, med oppfordringer om å sparke Thue, samt flere titalls dårlige anmeldelser på Facebook.

– Vi har blitt dratt med i en diskusjon som ikke har noe som helst med bedriften vår å gjøre, og våre sider og innbokser fylles opp med personangrep etter personangrep, sier Haugerud oppgitt til VG.

– En privatundervisningsbedrift er avhengig av sitt renommé. Vi har selv brukt fire år på å bygge opp vårt. Nå sitter det menn foran tastaturet rundt omkring i hele landet og gjør sitt ytterste for å rive det ned.

Både Haugerud og Thue mistenker at det er såkalte «mannegrupper» på Facebook som står bak svertekampanjen. Kay Erikssen, administrator i Mannegruppa Ottar bekrefter til VG at et innlegg har blitt publisert i deres gruppe om Thue og MentorNorge.

– Innlegget har visst ligget ute hos oss, men har blitt slettet da det har vært delvis i strid med vår regel om hets. Vi tolererer ikke personhets uansett hvem som startet dette. Og selv om dette ikke er direkte hets mot noen personer, er det fremdeles en sak det ikke kommer noe godt ut av – og noe vi tar avstand fra, sier Erikssen.

– Trist, patetisk og skremmende

Haugerud forteller at bedriftens rating på Google gikk fra 4,8 til 1,2 på et halvt døgn. Han mener det vitner om en sterk og bekymringsverdig mobiliseringskraft.

– Man kan mene hva man vil om innlegget til Kristin, men for oss er det viktig med åpen debatt og at folk kan ytre seg fritt – det gjelder selvfølgelig også for mentorene våre. Det er vanskelig å se hvordan disse mannegruppene bidrar til åpen debatt med sin fremferd, sier han.

– Når flere titalls mennesker sitter våkne natt til søndag for å koordinere drittkasting og oppsøke arbeidsgiverne til dem de er uenige med, kan det ikke kalles debatt. Det er bare trist, patetisk og skremmende.

Sjokkert over innsatsen

Thue er enig med Haugerud, og understreker at hennes private ytringer ikke har noe med hennes arbeidsgivere å gjøre.

– Jeg har ikke gjort noe galt. Likevel er jeg veldig lei meg for at dette går ut over dem og at de har måttet holde på med dette en hel søndag, sier hun.

– Denne saken viser at kvinner som ytrer seg offentlig om likestilling blir hetset. Det er skremmende at det har blitt så koordinert. Innsatsen de gjør for å ødelegge kvinners liv og gå etter dem på alle mulige arenaer er sjokkerende.

Thue forteller at hun nå vurderer å gå til politiet etter at manipulerte bilder av henne på en naken kvinnekropp også har begynt å spre seg rundt på internett søndag kveld. Hun er sikker på at det er de samme mennene som står bak.

– Dette angrepet føyer seg inn i rekkene til en organisert innsats for å hindre kvinner i å delta i demokratiet, sier hun.

VG har vært i kontakt med selskapet som eier lastebilen. De ønsker ikke å gi noen kommentar i saken. De vil heller ikke svare på hvor mange e-poster de har mottatt eller hvordan saken blir tatt videre hos dem.