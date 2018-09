1 av 7 SPRAYMALT: Noen har tagget en penis på en av kuene til Silje Kyllingstad. Sprayen de har brukt er ment for å merke dyr, og vil neppe forsvinne på en stund. Verre er det hvor redde kyrne ble. Privat

Brøt seg inn i Siljes låve og tagget på kyrne

INNENRIKS 2018-09-29T19:24:45Z

Dyrene har fortsatt ikke roet seg etter nattens strabaser. Nå håper bonden at den som drev hærverk på låven hennes og som tagget på kyrne skal melde seg.

Publisert: 29.09.18 21:24 Oppdatert: 29.09.18 22:25

– Jeg har mistet troen på menneskeheten, sier Silje Kyllingstad til VG.

Fredag kveld la hun redskaper klart i traktoren, for å være klar til å skoge dagen etter. Da hun kom opp låvebroen lå redskapene strødd utover. Der inne hadde noen kjørt traktoren inn i en vegg som hadde forskjøvet seg, og knekt en stender. Rundt om lå spor av at uvedkommende hadde tatt seg en fest på låven til samboerparet i Vikeså i Rogaland .

Innover i låven hørte de brøl fra kyrne. Der fant hun det som virkelig gjorde henne rasende. Dyrene var tagget ned, og det samme var veggene rundt i låven.

«Rent faenskap»

– Det var stort sett peniser, pluss noen utydelige ord. Deriblant «ISIS» og «kug», i tillegg til at de har tegnet en veldig stor vagina, sier Kyllingstad.

– ISIS som i terrorgruppen?

– Jeg går ut fra det. Men det er ikke alt som kan tydes. Det er ikke akkurat skrevet i sirlig løkkeskrift. Dette ser mer ut som noe en 12-åring har skriblet, og det er vel omtrent sånn humoren er også, svarer gårdbrukeren.

«Rent faenskap», kaller hun det, og hun har gått til politiet og anmeldt. Bevisene, deriblant en vinflaske, har hun tatt vare på.

De ukjente gjerningsmennene har brukt en spraymaling som brukes til å merke dyr, og som er ment til å sitte på lenge. Tre av kyrne på låven har kalver, og en fjerde skal slaktes. Det byr på problemer, ettersom spraymalingen ikke lenger er tillatt å bruke.

Dyrene har det ikke bra

– Og så er dyrene veldig urolige. Hvem vet hva de har vært gjennom? Å temme dem igjen er ikke bare bare. Hver gang vi går inn døren så freser de og trekker seg vekk. Det er tydelig at de ikke har det bra, sier Kyllingstad.

Hun og samboeren har brukt dagen på å rydde vekk det verste. De har funnet flasker, og håper det ikke skjuler seg glasskår i høyet, som kyrne kan få i seg.

Håper noen melder seg

Hun forteller at hun har holdt på i to år for å få alt på plass på gården, og synes hærverket og herjingen med dyrene er en strek i regningen.

– Det er ikke snakk om millioner av kroner, men dette er arbeidsplassen vår, og om vi skal rydde opp i dette blir det nok noen titusener i arbeid og reparasjoner. Når du driver gård på denne måten ligger du liksom alltid en dag bak fra før. Vi har mye annet vi heller skulle gjort, for å si det sånn, sier Kyllingstad.

Gårdbrukeren er kjent med at det har vært fest i nabolaget, og mistenker at det er noen herfra som tok seg inn på låven. Men foreløpig har ingen innrømmet noe eller meldt seg. Kyllingstad sier hun har anmeldt saken og fått navnet på en etterforsker hun skal ringe på mandag. Innen da håper hun at noen har meldt seg:

– Jeg er ikke ute etter å ta noen, men jeg synes jo at de som har gjort dette skal gjøre opp for seg.