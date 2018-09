TIDLIGERE SPIONSJEF: Ola Kaldager er etterretningsekspert og tidligere leder for E-tjenestens avdeling E14. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Tidligere spionsjef om pågripelse av russer: – Det var bra timing

Den tidligere sjefen for E-tjenestens avdeling E14 tror myndighetene har noe ordentlig å legge på bordet når man arresterer og varetektsfengsler en mann i 14 dager.

Søndag slo nyheten ned om at en 51-årig russer er arrestert på Gardermoen, siktet for ulovlig etteretning i Norge . Han ble varetektsfenglset i to uker med brev og besøkskontroll.

PST ble kontaktet etter mistenkelig atferd fra en av deltakerne på et seminar med mange internasjonale deltakere, om digitalisering.

Ola Kaldager var leder for etteretningsgruppen E14 i ti år.

– Det var bra timing. Da har man et bytteobjekt, sier han om arrestasjonen, med klar referanse til saken om grenseinspektør Frode Berg , som er siktet for spionasje i desember i fjor.

– Du tror ikke det er tilfeldig at arrestasjonen kommer nå?

– Jo, det tror jeg, men det er uansett heldig for Norge, sier Kaldager.

– Har noe å legge på bordet

Han mener myndighetene definitivt har noe å legge på bordet når de velger å varetektsfengsle en mann i to uker.

– I den situasjonen man er ville det bare vært skadelig. Dette må jo ikke fremstå som noen hevnaksjon på noe vis.

Hva kan man snike til seg på et seminar på Stortinget?

– Det er nok ikke så mye, men det er grunn til å tro at han har drevet med noe annet utenfor. Jeg vet ikke hva som foregikk på seminaret, men kan ikke se for meg at det er det store stedet å drive innhenting. Han kan ha vært her over tid og drevet innhenting med elektronisk utstyr. Slikt utstyr har jo blitt hyllevare, sier Kaldager, som mener det snart ikke er grenser for hva man kan tappe eller hacke seg til.

– Han kan ha hentet inn politisk informasjon, men mest sannsynlig er det opp mot norsk forsvarsindustri han har vært aktiv. Det vet man ikke, men det vil man få vite etterhvert.

Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Han understreker at han ikke kjenner til detaljene i denne saken, men sier på generelt grunnlag at nøkkelen til suksess for å få tak i informasjon er «social engineering».

– Min umiddelbare antakelse er at dette dreier seg om en som har forsøkt å verve folk eller som forsøker å få folk til å lekke ting. Han kan ha delt lenker via mail eller på USB-pinner, som igjen forsøker å plante overvåkingsprogramvare når man åpner det.

Waterhouse sier det er teknisk mulig å ha med seg utstyr som setter opp et falsk trådløst nettverk som folk kan logge seg på i den tro at det er et legitimt nettverk. Han mener mannen må ha fysisk tatt seg inn på kontorer for å eventuelt få ut gradert materiale, det er lite man får ut på offentlige områder inne på Stortinget.

– Hvordan er IT-sikkerheten på Stortinget generelt?

– Etter hva jeg vet har de et godt regime og god kontroll, men det er med forbehold om hva jeg vet. De er sikkert under kontinuerlig angrep. Det man må vurdere og rette fokus på uavhengig av denne saken er hva slags opplæring og kunnskap de som jobber der og er folkevalgte har med tanke på hvordan de kan bli forsøkt lurt.

Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), understreker også at han ikke kjenner saken, men sier på generelt grunnlag at det er de politiske prosessene og diskusjonene som er interessante.

– Avlytting av rom, forsøk på avlytting av datamaskiner. Data eller tale. Det kan være interessant. Har man ikke tilsyn med de man har på besøk til enhver tid blir man eksponert for at noen kan plassere avlyttingsutstyr.

Han viser til mørketallsundersøkelsen, som Næringslivets sikkerhetsråd lanserte i forrige uke. Der kom det frem at 13 prosent av befolkningen har blitt forsøkt hacket etter hatt datainnbrudd.

– Dette synliggjør at det er en problemstilling som er høyst reell. Så det gjelder å holde guarden oppe og tenke informasjonssikkerhet både når det gjelder tale og data.