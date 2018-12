BRANN: Nødetatene rykket natt til mandag ut da det kom melding om at det brant i en sveisevogn i tunnelen ved Helsfyr stasjon. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Gassflaske har eksplodert i T-banetunnel i Oslo

INNENRIKS 2018-12-17T03:06:04Z

Beboere på Helsfyr i Oslo blir bedt om å holde vinduene igjen på grunn av røyk fra en arbeidsvogn som brenner i en T-banetunnel natt til mandag.

NTB

Publisert: 17.12.18 04:06 Oppdatert: 17.12.18 05:09

Nødetatene rykket natt til mandag ut da det kom melding om at det brant i en sveisevogn i tunnelen ved Helsfyr stasjon.

Ved 03.20-tiden opplyser Oslo politidistrikt at arbeiderne hadde evakuert seg selv, og at ingen personer var kommet til skade.

– Vi har fått bekreftet at alle er ute, og det er ingen personskader. Men brannvesenet sier det brenner ganske kraftig i den vognen. Tunnelen er også ganske røykfylt, og det kommer røyk ut på Helsfyr-siden, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB.

Beboerne i området blir derfor bedt om å lukke vinduene.

Det er flasker med propan og acetylen på sveisevognen, og Engeseth sier det vil bli foretatt en vurdering av hvorvidt brannvesenet skal la det brenne ut eller gå inn til brannstedet, som ligger rundt 300 meter inne i tunnelen.

Like før klokken 04.00 opplyser politiet på Twitter at en eller flere flasker har eksplodert, men at det ikke er meldt om personskader i forbindelse med dette. Situasjonen beskrives som uavklart.

Operasjonslederen sier det for tidlig å si om brannen vil påvirke T-banetrafikken mandag morgen.