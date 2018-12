VITNE: – Det møtet vi hadde var godt, og kjemien var ikke usann. Hun fikk dekket sitt behov og dro, sier Aagot Rokne, som vitnet i rettssaken mot storsvindler Marie Madeleine Steen (61). Foto: Lone Lohne, VG

Aagot ble lurt av storsvindler: – Jeg har medfølelse med henne

LYNGBY (VG) Aagot Rokne ble svindlet av Marie Madeleine Steen (61). – Hun løy om tingene, men følelsene tror jeg er ekte, sier hun.

– Jeg har medfølelse med henne, sier Aagot Rokne til VG.

Hun er norsk, men jobber som kunstner i Rødby i Danmark. Tilbake i 2016 forsøkte hun også å starte opp et kunstnerhus med overnatting i Maribo, og det var da hun fikk besøk av Marie Madeleine Steen (61), som hun nå heter.

Rundt om i Skandinavia finnes det mer enn 90 mennesker som er blitt lurt, bedratt, utpresset, ærekrenket eller på annen måte berørt av de 112 straffbare forholdene Steen gjennom tre tiår er dømt for. Hun har operert med over 20 ulike navn, og skiftet navn i folkeregisteret seks ganger.

Pratet i flere timer

Rokne husker ikke hva hun kalte seg den gang, men hun husker godt hva som skjedde.

– Dørklokken ringer og jeg får en dame på døren. Det snør ute. Jeg slipper henne inn og hun ber meg skru av musikken. Det var det første jeg la merke til, for det var nesten litt frekt, forteller hun i retten.

Nordmannen er et av vitnene bak til sammen 24 bedrageriforhold kvinnen er tiltalt for i Danmark, i rettssaken som denne uken går i Lyngby rett. 61-åringen har erkjent seg skyldig i ti av 24 tiltaleforhold, men nekter for at dette var «bedrageri av særlig grov karakter».

Rokne forteller at kvinnen som kom på anmeldt besøk i 2016, skal ha rømt fra en alkoholisert og voldelig mann. Hun måtte rømme raskt og hadde mistet bankkortet sitt. Nå trengte hun hjelp til å få utbetalt sin pensjon fra Norge.

– Vi sitter der i to, tre, kanskje fire, timer. Vi prater om hennes situasjon, om livet, vi hadde det faktisk ganske hyggelig. Hun får hjemmelaget tomatsuppe. Og vi finner jo en løsning på problemet, ved at jeg har norsk konto, sier Rokne.

– Jeg hadde fått et nytt bankkort, men jeg hadde ikke aktivert det nye. Jeg hadde kun 300 kroner på det gamle kortet, og hun skulle overføre sin pensjon til kontoen.

Underveis i samtalen, virket kvinnen mer anspent, mer stresset. Rokne mener oppførselen passet med at hun skal ha rømt fra en voldelig mann.

– Hun er nervøs, sier hun.

Låner henne kortet

Pensjonspengene var på vei inn til Roknes konto, kunne banken bekrefte per telefon samme kveld. Like etterpå fikk kvinnen et plutselig behov for å reise videre. Rokne sier hun hadde forståelse for at hun ville dra og at hun tilbød kvinnen å ta med bankkortet hennes.

– Så gjør vi en avtale, om at hun skal heve sine penger når hun kommer til Bornholm.

På kortet står det 300 kroner allerede, og Rokne låner også kvinnen 500 kroner i kontanter.

Aktor lurer på om det er kvinnen selv som spør om pengene.

– Ikke på en presset måte. Det er frivillig og det er hjertet mitt som hjelper, sier hun.

– Pengene som er mine skal stå igjen på kortet, avtalte vi, og det er basert på tillit. Og kortet skulle klippes eller sendes tilbake.

Tiltalte Steen sitter vendt bort fra Rokne og de andre vitnene under alle vitneforklaringene. Noen ganger holder hun en hånd inntil ansiktet, som for å skjerme seg selv.

Bryter avtalen

Avtalen var at Steen skulle ta ut sine pensjonspenger, og la beløpet hun skyldte, i underkant av tusen kroner, stå igjen på konto. Men da Rokne sjekket, var det minus 250 kroner på konto. Hun kunne se at pensjonen var betalt inn på konto, at pengene var tatt ut, og at det hadde foregått på Bornholm.

Rokne stusset så over navnet på kvinnen, som kom frem av pensjonsoverføringen. Det lignet, men var ikke det samme kvinner hadde oppgitt et par dager tidligere.

Hun ble mistenksom, og googlet navnet.

– Jeg er veldig naiv, tenkte jeg med en gang. Det var et sjokk, når jeg finner 20 ulike avisartikler om damen, sier hun.

Hun sperret kortet og kontaktet politiet.

Nå er hun opptatt av å unnskylde kvinnen.

– Hun løy om tingene, men følelsene tror jeg er ekte. Hun er en lykkejeger, sier hun.

– Hun kunne ha stjålet så mye av meg, men det gjorde hun ikke. Det handler om tilknytning og identitet. Det møtet vi hadde var godt, og kjemien var ikke usann. Hun fikk dekket sitt behov og dro, sier hun.

VG har informert Steens forsvarer Ulla Wulff Hansen om publisering av Roknes historie. Hun er blitt instruert av Steen til å ikke snakke med pressen og kommenterer derfor heller ikke denne saken.

Personlighetsforstyrrelse

I en legeerklæring som ble innhentet til en rettssak i Sverige i 1999, ble det konkludert med at Steen hadde en personlighetsforstyrrelse. Denne erklæringen er det vist til i flere senere dommer.

I en dom fra Oslo tingrett i 2007 ble det satt som krav at hun skulle gjennomføre psykoterapi over tid. I retten har hun selv uttalt at behandlingen har hjulpet.

Til tider har det vært opphold i bedrageriene en stund etter fengselsoppholdene. Men så har hun startet igjen. Og igjen.

Faren om Steen: – Hun hadde ingen ro, men fartet over alt.

I Oslo tingrett i fjor uttalte hun at det kan være fruktbart å gå i psykoterapi, men at det per i dag ikke er aktuelt med annen behandling enn kreftbehandling.

Den seneste dommen fikk Steen nettopp i Oslo tingrett i mai i fjor, da hun ble idømt fengsel i ett år og 8 måneder for syv grove bedragerier. Ett år ble gjort betinget. Hun ble pågrepet under prøveløslatelse, og har siden 30. juli sittet varetektsfengslet i Vestre Fængsel i København.

Dom i den danske rettssaken ventes torsdag 20. desember.