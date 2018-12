UHELDIG? ELLER FORTJENT? Bilen som var full av smuglersprit lå på taket da tollvesenet tok hånd om situasjonen. Foto: JOHNNY LARSEN

Forsøkte å kjøre fra tollvesenet - havnet på taket

INNENRIKS 2018-12-08T20:04:26Z

Brennevinsflaskene lå strødd etter at en mann i 20-årene havnet på feil side av veien etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet.

Publisert: 08.12.18 21:04 Oppdatert: 08.12.18 21:45

Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag i en krapp sving på Iddeveien nedenfor Fredriksten festning. Det skriver Halden Arbeiderblad , som var først ute med å omtale saken.

Mannen i 20-årene, som er bosatt i Fredrikstad, forsøkte å kjøre fra tollvesenet da han møtte den krappe svingen. Bare sekunder senere var bilen godt plantet i gresset ved veien, med brennevinsflaskene knust og ute av kontroll.

Et vitne forteller at han sto like ved, og meddeler at bilen kom i stor hastighet.

Personen som kjørte bilen ble fraktet med ambulanse for en helsesjekk.

Fungerende seksjonssjef Per Kristian Grandahl hos Tollvesenet på Svinesund, bekrefter at det dreide seg om en bil som forsøkte å unndra seg kontroll, men avviser at det dreide seg om en forfølgelsessituasjon.

– Vi fikk varsel på en bil, som vi møtte like mellom Hovland og Idd kirke. Tollerne snudde, kjørte deretter i samme retning, og så ikke smuglerbilen før den lå på taket ved Bondebakken, sier Grandahl til HA.