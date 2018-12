«SHIT»: Så høy var prisen på bensin klokken 15.10 på Circle K på Vinterbro første juledag. – «Eh shit!» Var vel det jeg tenkte, sier Ingeborg Stenland som har tatt bildet. Foto: Privat

Skyhøy bensinpris ved Tusenfryd i dag: – Jeg ble bare helt sjokkert

INNENRIKS 2018-12-25T19:04:06Z

Ingeborg og Johan var glad tanken var halvfull da de kjørte forbi Circle K på Vinterbro ved Tusenfryd i ettermiddag. – Jeg har aldri sett en så høy bensinpris før, sier Ingeborg om literprisen på nesten 20 kroner.

Edda Drægni

André Haugen

Publisert: 25.12.18 20:04

De veiledende bensinprisene har falt betydelig de siste månedene, i takt med et blytungt oljeprisfall.

Men på Circle K på Vinterbro var prisen på 19,97 kroner literen kvelden første juledag.

– «Eh shit!» Var vel det jeg tenkte. Jeg har aldri sett en så høy bensinpris før. Jeg ble bare helt sjokkert da jeg så det, sier Ingeborg Stenland om da hun spottet bensinprisen på nesten 20 kroner.

Sammen med kjæresten Johan Nyberg, hadde Ingeborg vært på Sokna og feiret jul med barn og barnebarn, og skulle hjem til Munkedal i Sveirge.

– Vi stoppet for å strekke på beina bare, og da vi kjørte ut igjen, tittet jeg tilfeldig på prisen og bare «vet du hva, det går ikke ann!». Det var nesten sånn «er det virkelig?», forteller hun.

Ingeborg sier de ikke stoppet for å fylle bensin, men at de måtte ta bilde for ha bevis av det de så. Bildet ble lagt ut på Facebook der reaksjonene, ifølge Ingeborg, «har vært noen sjokkerte fjes og kommentarer».

Ellers sier paret at de synes synd på «de stakkarene» som har måttet stoppe for å fylle på bensinstasjonen. De forteller at de så en bil som stoppet der, men at de ikke vet om bilen måtte fylle.

– Kanskje den bare dro igjen. Det er jo en helt horribel pris, sier Ingeborg.

Paret poengterer at dieselprisen i det minste var lav. Men det hjalp ikke dem, ettersom de ikke har dieselbil.

– Det må være en teknisk feil

I slutten av november var prisen på det laveste siden mai. Siden den gang har prisene falt ytterligere, og fra 21. desember har den veiledende prisen på automatpumper vært 15,87 kroner literen, ifølge Circle Ks prisoversikt.

– Det må være en teknisk feil. 19,97 kroner, det skal ikke prisen være, sier Circle Ks kommunikasjonssjef Knut Hansen til E24.

Han forteller at stasjonen på Vinterbro er en automatstasjon, og det derfor kun kan benyttes kort på stasjonen. Han tror det skal være mulig å spore opp kundene som eventuelt har betalt for mye, og hjelpe dem etter juleferien.

– Vi forsøker å ta direkte kontakt med kunder som eventuelt har betalt for mye. Hvis ikke regner vi med at vi får høre det. Dette skal vi selvsagt rette opp i, sier Hansen.