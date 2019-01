NY OG OFFENSIV: Like før jul ble han utnevnt som NHO-sjef. Nå går Ole Erik Almlid offensivt ut for å stanse hackere. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

NHOs nye sjef: – Nordmenn er naive

NHOs nye leder, Ole Erik Almlid (49), mener nordmenn har et for naivt forhold til datasikkerhet. – Det er farlig i en tid hvor profesjonelle hackere angriper våre datasystemer, sier han.

Fredag fortalte en av landets fremste hacker-bekjempere, Elisabeth Haugsbø , om hvordan norske bedrifter blir forsøkt presset for penger etter at hackere har krasjet datasystemene deres.

Hun fortalte også at folk flest der hjemme låser dørene sine, men lar datadøren stå pip åpen, ved at de ikke oppgraderer ruteren sin.

– Det er ikke til å komme fra at vi er for naive: I Norge har vi fortsatt et veldig verdifullt tillitsbasert samfunn, hvor vi stoler på hverandre. Det er en stor norsk verdi, som vi skal hegne om og videreføre, men i disse digitale tider kan det være at vi kanskje stoler litt for mye på hverandre, sier Almlid:

– Vi må holde fast ved tilliten, men sørge for at vi sikrer hjemmene og bedriftene våre bedre. Det skal egentlig ikke så veldig mye til, før datasikkerheten blir løftet flere hakk. Det viser våre bedrifters erfaringer, sier han.

– Felles interesse

På NHOs årskonferanse i neste uke er digital sikkerhet et av hovedtemaene, og Almlid fremmer i VG i dag en rekke krav til Solberg-regjeringen.

– Bedriftene kan gjøre mye, men det er når vi får til et samarbeid mellom myndighetene og næringslivet, at vi sammen kan gjøre et løft for den digitale sikkerheten i Norge, sier han og fremmer åtte konkrete krav (Du kan se dem nederst i saken).

– Det som en gang handlet om å sikre datasystemet på jobben, dreier seg nå om sikkerhet i alle tingene vi bruker; mobil, iPad, hver enkelts pc. Vi snakker også om kritiske samfunnsprosesser, sier han.

– De fantastiske mulighetene for å gjøre ting smartere og enklere som digitaliseringen fører med seg for individer, bedrifter og samfunn, har en potensiell nedside som vi er nødt til å ta på alvor. Svekket tillit til digitale løsninger vil kunne redusere bruken av de digitale løsningene med størst potensial, og dermed føre til tap av gevinster for nærings- og samfunnsliv. Myndighetene og bedriftene har derfor felles interesse i å bevare tilliten til de digitale systemene, sier han.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara er enig med Almlid.

– Jeg synes det NHO-sjefen sier er svært viktig. Dette jobber vi med, og jeg vil derfor invitere NHO-sjefen til et møte på nyåret slik at vi kan ta dette videre. Jeg har også noen synspunkter på hva næringslivet bør gjøre for å bedre sin og samfunnets sikkerhet. Da skal jeg samtidig redegjøre for våre planer, og hva vi kan gjøre sammen og hver for oss, sier Wara.

NHOs krav til regjeringen Her er NHOs krav til regjeringen: 1. Stille krav om minimum standard for digital sikkerhet fra leverandører ved offentlige anskaffelser. 2. Styrke utveksling av trusselvurderinger og annen sikkerhetsinformasjon mellom myndigheter og næringsliv for å avverge ondsinnede angrep. 3. Styrke utdannelsen i digital sikkerhet som eget fagområde. 4. Utvikle og gi tilgang til verktøy med enkle kjøreregler og sjekkliste av den digitale sikkerheten tilpasset små og mellomstore bedrifter. – Det eksisterer i dag få hjelpemidler for evaluering og læring. Mange bedrifter har begrenset grunnlag for å måle graden av digital sikkerhet og normene for god praksis på feltet er vage og lite kjent, sier Almlid. 5. Integrere digital sikkerhet og kildekritikk i digital breddekompetanse i utdanningsløpet. – Den menneskelige faktoren er en av de viktigste årsakene til digital-hendelser. Kompetanse og bevissthet om risiko og alminnelig kildekritikk bør derfor integreres i den digitale opplæringen og bruken av digitale flater i hele utdanningsløpet. 6. Styrke reguleringen som reduserer falske nyheter. – Fremveksten av sosiale medier har gjort spredning av falske nyheter enklere og billigere enn tidligere. Denne utviklingen er demokratiserende, men åpner samtidig for manipulering av nyheter, og påvirker mange menneskers holdninger og atferd på feil grunnlag, sier han. 7. Stimulere næringsutvikling og virkemidlene innenfor forskning og innovasjon i digital sikkerhet. – Dette er et område med stort potensialet for næringsutvikling med internasjonalt nedslagsfelt, hvor Norge kan lede an. 8. Norge bør engasjere seg i det internasjonale arbeidet med politikk- og standardutvikling innenfor digital sikkerhet og trygge nasjonale interesser og IKT-sikkerhet gjennom aktiv utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Lav kompetanse

Administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge sier det er på høy tid at datasikkerhet får fokus.

– Digital sikkerhet og risikovurdering er et ledelsesansvar og må være en viktig faktor i alle investeringer. Vi ser samtidig, fra våre egne og andres undersøkelser, at digital sikkerhetskompetanse er lav. Derfor anbefaler vi alle ledere til selv å skaffe seg og i tillegg gi alle sine ansatte nødvendig digitalt kompetanseløft, inkludert sikkerhet.

Hun viser til at IKT-Norge har deltatt i det regjeringsnedsatte IKT-sikkerhetsutvalget (NOU) som har foreslått 5 overordnede tiltak som blant annet inkluderer ny lov, styring, plikter, prioritering og koordinert innsats.

– NOU-en er nå på høring . Sikker, robust infrastruktur er avgjørende for å lykkes med digitalisering i Norge, sier hun.