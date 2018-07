Skogbrannene fortsetter - brannmann skadet

Publisert: 14.07.18 10:13 Oppdatert: 14.07.18 10:38

INNENRIKS 2018-07-14T08:13:12Z

Denne uka har det vært over 100 skogbranner på Sør- og Østlandet. En brannmann ble lørdag morgen lettere skadet i forbindelse med slokking av en lyngbrann i Telemark.

Politiet melder på Twitter at en brannmann ble lettere skadet i forbindelse med slokking av en lyngbrann ved Gaustadtoppen i Telemark.

Det skal dreie seg om brannskader på hånden.

– Brannmannen har fått noen lettere brannskader, og blir nå tatt hånd om av helsepersonell, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt.

Ambulansen slet med å komme fram på grunn av trafikkproblemer på stedet, ifølge NTB.

Få oversikt over skogbrannfaren her:

– Dette er det vi har fryktet

Brannsjef i Skien, Guttorm Liebe, kjenner foreløpig ikke detaljene i hendelsen. Han sier at de har vært bekymret for skader på brannfolk i forbindelse med skogbrannene.

– Dette er det vi har fryktet, fordi det er varmt og disse brannene pågår i et terreng hvor det er bratt og ulendt, sier Liebe.

Status lørdag morgen er at det arbeides med å slokke rundt 20 skogbranner i Telemark, mens det i Agder brenner 18 steder, ifølge Fædrelandsvennen.

Flere tusen lynnedslag kombinert med lang tids tørke er årsaken til at det den siste uka har oppstått over 100 skog- og lyngbranner den siste uka. Lørdag morgen ble det klart at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) setter inn seks nye helikoptre for å slokke brannene. Det er nå 22 skogbrannhelikoptre i omløp.

Vurderer å be EU om hjelp

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vurderer å be EU om vannbombefly for å bistå til slokningsarbeidet. Norge er med i en fellesordning i EU for vannbombefly som brukes til å slokke skogbranner.

– Vi har sendt et forvarsel dit om at situasjonen er krevende, og at vi muligens vil trenge bistand på kort varsel. I denne sammenhengen er kort varsel 24 til 48 timer, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB til Aftenposten .

Saken oppdateres