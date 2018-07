VERDENSREKORDFORSØK: 24 år gamle Torbjørn Dahl er pilot i luftforsvaret. 26. juli skal ha gjøre et forsøk på besøke et rekordantall amerikanske delstater på ett døgn. Foto: Lasse Tellevik

Nordmann skal besøke 29 amerikanske stater på ett døgn

En norsk 24-åring og en brite planlegger å besøke 29 amerikanske delstater på 24 timer. Får de det til, vil det være ny verdensrekord.

Torbjørn Dahl er 24 år og flyger i luftforsvaret. Da han fikk påvist diabetes type 1, mistet han tillatelsen til å fly.

Nå går han og den britiske piloten Douglas Cairns sammen for å besøke 29 amerikanske stater på 24 timer, og sette ny verdensrekord. Forsøket blir gjort 26. juli.

Også Carins har diabetes type 1.

– Vi vil med dette forsøket skape oppmerksomhet rundt et utdatert regelverk som hindrer folk med diabetes type 1 å gjøre det de vil. Særlig barn som ikke har mulighetene andre har. Selv om medisinske fremskritt har endret på dette, sier Torbjørn Dahl til VG.

De to pilotene skal fly en tomotors propellfly, for å gjennomføre rekordforsøket.

– Vi har en detaljert plan. Vi har satt av gjennomsnittlig hastighet, distanse mellom flyplassene, tanking og innflyginger og utflyginger. Vi har tenkt å sette beina i bakken i hver stat og hoppe inn igjen, forklarer Dahl.

Skal slå fersk rekord

I 2015 var det en norsk kameratgjeng som satte den forrige verdensrekorden med 22 amerikanske stater på 24 timer.

Mesteparten av strekningen ble tilbakelagt i ulike leiebiler, men de tok også kommersielle fly fra stat til stat.

Mai i år ble den norske rekorden slått av to amerikanere som klarte å besøke 23 stater på 24 timer.

Nå skal nordmannen og briten slå denne rekorden.

– Vår fordel er at vi flyr eget privatfly, det er det som gjøre det mulig å besøke så mange stater på så kort tid, sier Dahl.

Partner i forsøket, britiske Douglas Cairns, mistet tillatelsen til å fly i 1989. Da var han ansatt som instruktør ved Royal Air Force. Siden har han jobbet for å fremme saken for at diabetes type 1-rammede skal få fly.

Carins er ikke ukjent med rekorder. I 2003 var han første flyger med diabetes type 1 som fløy verden rundt. Og i 2009 fløy han gjennom alle de amerikanske delstatene på 5,75 dager.

Unnagjort på et halvt døgn

Den britisk-norske duoen har gjennomgått alle eventualiteter, og dersom planen holder, skal det ikke være noe problem å gjennomføre de 29 besøkene.

– Rekorden vil bli slått i løpet av 14–15 timer. Vi har snakket om å ta med en tredje flyger, men når turen varer så kort, tror jeg det ikke er fare for utmattelse, og dermed sikkerhet, sier Dahl, som ser frem til rekordforsøket.

Det viktigste for ham er at han kan bidra til å endre restriksjonene for de med diabetes type 1.

– Flere land har begynt å åpne for det, både privat og kommersielt. Jeg jobber for å få lov til dette i Norge. Ved hjelp av dette stuntet så ønsker vi å rette oppmerksomhet mot at det finnes en del restriksjoner som kanskje ikke er basert på moderne behandling, avslutter Dahl.