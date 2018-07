ETTERFORSKES HER: Politiet ved Narvik politistasjon etterforsker saken mot mannen i 60-årene fra Ofoten. Foto: Foto: Odin Jæger, VG

Politiet: 40 fornærmede i overgrepssak i Ofoten

Publisert: 03.07.18 13:40

En mann i 60-årene i Ofoten er siktet for seksuelle overgrep mot flere barn under 16 år. Ifølge politiet er det 40 fornærmede i saken.

Mannen ble pågrepet i desember i fjor etter et anonymt tips, og politiet i Ofoten har etterforsket saken siden den gang. Politiet opplyser nå at etterforskningen i all vesentlighet er gjennomført, og at politiets jurister skal gjennomgå saken før den oversendes Statsadvokaten i Nordland for påtalemessig avgjørelse, trolig i løpet av høsten.

Selv om det er 40 fornærmede i saken, er mannen foreløpig ikke siktet for overgrep mot alle.

– Nå som etterforskningen av saken er ferdig, skal juristene gjøre en konkret vurdering av om siktelsen skal endres, og eventuelt utvides, sier etterforskningsleder Ragnhild Normann til NTB.

Hun ønsker ikke å opplyse hvor mange personer mannen er siktet for overgrep mot.

Da han ble pågrepet , ble han siktet for seksuelle overgrep, herunder seksuell handling med barn under 16 år og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. I all hovedsak dreide det seg om unge gutter.

Mannen har forklart seg for politiet i fire avhør, men nekter straffskyld. Ifølge etterforskningslederen stiller han seg uforstående til mistanken som er rettet mot ham.