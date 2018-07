SAMLINGSPUNKT: Benkene utenfor Nærbutikken som drives av Asokumar Kailailmalainathan og kona Elilarsy Asokumar (i midten) har blitt et samlingspunkt for nabolaget på Risløkka. Her sammen med fast kunde Bjørn Kordahl (til venstre) og brødrene Emil (4) og Marius (6) Arnekleiv Mjåland (til høyre). Foto: Therese Alice Sanne

Oslo-nabolag samlet inn tusenvis så hverdagsheltene Asok og Elilarsy kan dra på ferie

Publisert: 04.07.18 19:42

OSLO (VG) I fem år har Asokumar Kailailmalainathan jobbet hver dag i den familiedrevne nærbutikken. Nå har nabolaget samlet inn 35.600 kroner for at familien kan ta en velfortjent ferie.

– Det er veldig koselig. Vi føler oss elsket, sier Asokumar, oftest kalt Asok, da VG møter han i butikken som ligger rett under T-banestasjonen på Risløkka, nordøst i Oslo.

Han stabler varer, mens kona Elilarsy Asokumar står bak kassen. De fleste kundene er innom for å kjøpe iskrem i sommerheten. Eller en wienerpølse for en tier.

– Jeg har bodd på Risløkka i flere år. Jeg har vært der mye og Asok er alltid der – påsken, julen, sent lørdag og tidlig søndag. Han er alltid blid med en kundeservice som er sjelden i disse dager. Uansett hvor stresset eller sliten han er har han tid til en prat. Det var på tide at vi i nabolaget gikk sammen for å gi noe tilbake, sier initiativtager Bjørn Kenneth Froholdt.

Froholdt fikk ideen om innsamlingsaksjonen en regnfull kveld for et par uker siden da han gikk innom nærbutikken rett før stengetid.

– Asok møtte meg som alltid med et stort smil. Vi pratet litt og jeg spurte om han skulle på noe ferie i sommer. Da bare lo han og smilte enda bredere og sa «nei, nei, det blir ikke noe ferie på oss. Vi skal jobbe».

25 000 på 24 timer

Den familiedrevne butikken er åpen 364 dager i året. Den eneste dagen i året Nærbutikken på Risløkka har lukkede dører er på julaften. Froholdt forteller at etter møtet med Asok postet han på den lokale Facebook-gruppen «0583 Risløkka» at han ønsket å gi noe tilbake.

– Jeg skrev at jeg ville hjelpe dem med å få en velfortjent ferie, og lurte på om det var noen flere som var interesserte. Jeg traff tydeligvis en nerve, for innlegget fikk ekstremt mange likes og kommentarer fra folk som ville være med å bidra.

Da bestemte han seg for å starte en innsamling på Spleis . I beskrivelsen står det: « Man tenker ikke over det i hverdagen, men uten denne butikken, og dette paret, hadde Risløkka vært et hakk tristere og tommere, og det er lett å bli både stum av beundring og imponert over hvordan de klarer å stå på dag ut og dag inn år etter år, dag for dag.»

– Jeg satte målet på 10.000 kroner – jeg synes egentlig at det var et litt hårete mål, men tenkte at det var bedre å sikte høyt. Men innen få minutter var det allerede over 1000 kroner, og i løpet av 24 timer var det over 25.000, sier Bjørn Kenneth.

Det endelige beløpet ble på 35.600 kroner fordelt på 175 givere. På lørdag samlet titalls personer fra nabolaget seg for å overrekke Asok og Elilarsy et diplom med pengebeløpet som er billettmerket hotellopphold eller en annen fin opplevelse.

– Vi hadde hørt noen rykter om innsamlingsaksjonen. Men vi ble likevel overrasket. Det var veldig mye penger. Og det viser virkelig hvor mye vi er satt pris på i nabolaget, sier Asok.

– Vi har ikke planlagt hvor det blir ennå – men det skal bli ferie. Den første ferien på fem år.

Asok forteller at barna på 13 og 11 år har flere ønsker på hvor ferieturen skal ta veien.

– De har venner i Ålesund, så kanskje det blir en biltur, sier han.

– Det har blitt et samlingspunkt

Titt og ofte dukker det opp kunder i butikken som Asok møter med en klem. En av dem er Bård Nygård.

– Hva er det som gjør denne butikken spesiell? Se på det brede smilet du får når du kommer inn da, sier han og peker på Asok.

– Jeg har blitt kjent med masse nye folk på grunn av denne butikken. Det har blitt et samlingspunkt egentlig. Vi sitter utenfor benkene og snakker om alt mulig. Før butikken åpnet gikk vi bare forbi hverandre til og fra T-banen uten knapt å hilse, legger Bård til.

Asok skryter av kundene sine. Han forteller at de er en del av grunnen til at familien har klart å drive butikken. Han hadde nemlig ingen butikkdrift på CV-en før han åpnet Nærbutikken.

– De hjelper meg for eksempel med hva jeg bør bestille av varer. De sier hva de vil ha, så tar jeg gjerne inn det. For eksempel har vi blomster, og da får vi ofte ønsker på hvilke typer de vil ha, sier han.

Lokal perle

Bjørn Kordahl er en fast kunde fra nærmiljøet. Han er oppvokst på Risløkka.

– Det har blitt et sterkere fellesskap her nå. Det bidrar butikken veldig mye til, og innsamlingsaksjonen har gjort det enda tydeligere, sier han.

Bjørn går ofte innom butikken når han er ute for å lufte bikkja.

– Det har vært en del hærverk på butikken, for eksempel i form av tagging og knusing av vinduer. Derfor legger jeg ofte kveldsturen med bikkja forbi butikken for å passe på. Her i nabolaget passer vi på hverandre, sier han.

Nathalie Herland, nok en engasjert nabo, forteller at hensikten med gaven var at den skulle være samlende, ikke en almisse eller en hjelpende hånd. Hun forklarer at de har sett flere lokale tiltak som har lagt ned driften i det siste, og at det derfor er viktig å ivareta de få perlene som er igjen.

– Vi har hatt fokus på viktigheten av å bruke tilbudet oftere for å beholde det. Og det har det vært stor enighet i nabolagets Facebook-gruppe på at det er det viktigste tiltaket vi gjør, sier hun.

– Det er veldig hyggelig å drive den butikken her. Nabolaget støtter oss, og vi føler oss som familie, sier Asok.