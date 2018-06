Frp-leder: Vil ha oppholdsforbud og besøksforbud for gjengkriminelle

22.06.18

2018-06-22

Siv Jensen (Frp) ser til Danmark, for å få ideer til å knuse det gjengkriminelle miljøet på Holmlia.

– Young Bloods skal knuses. Vi må ta bakmennene, som utnytter unge mennesker, sa Jensen under Fremskrittspartiets sommerpressekonferanse ved Oslo rådhus fredag.

Overfor VG utdyper hun flere initiativ til forslag hun vil jobbe med i kampen mot gjengene. Et av dem er å innføre oppholdsforbud for gjengkriminelle, slik de fikk flertall for i Danmark i november i fjor.

– Gjengkriminelle skal kunne idømmes oppholdsforbud og besøksforbud til områder hvor de har utført kriminalitet, sier Jensen.

– Hensikten er å bryte opp de kriminelle miljøene og hindre gjengdannelser, fortsetter hun.

I Danmark innebærer det at personer som er straffedømt for gjengkriminalitet kan få forbud mot å ferdes i en eller flere kommuner i en periode fra ett til 10 år.

Strafferammen for overtredelse av oppholdsforbudet er fengsel inntil to år.

– Hvordan skal politiet kunne håndheve en slik lov?

– Nå skal vi først utrede muligheten for å gjøre det. Når vi har gjort det, tror jeg vi lettere vil kunne svare på akkurat det spørsmålet. Vi må først få flertall for det, svarer Jensen.

Vil ta bling-bling

VG har i flere artikler skrevet om politiets mislykkede innsats mot Young Bloods på Holmlia i Oslo. Det som var en løst sammensatt gruppe gutter har vokst frem til å bli hovedstadens største gjengkriminelle trussel .

Frp ønsker også å forebygge gjengkriminalitet ved å ta fra dem penger og verdier .

– Vi må ta fra dem penger, gullkjeder og fine biler, og sørge for at de får lange fengselsstraffer. De skal ikke få være forbilder for barna våre, sier Jensen.

– Du sa Young Bloods skal knuses. Men de har fått vokse i over 10 år uten at politiet har klart å stoppe dem?

– Det er aldri lett å gå løs på godt organiserte, kriminelle miljøer. Men da må vi lytte til politiet som sier de er opptatt av å få flere verktøy i verktøykassen sin.

Peker på Oslo

– Dere har hatt justisministeren i mange av de årene Young Bloods har vokst i styrke. Tenker du at Frp kunne gjort mer?

– Jeg mener vi har mye å være stolte av. Vi har altså økt bevilgningene til politiet kraftig. Vi har fått 1400 nye politifolk ut i gatene. Og vi har fått skjerpet straffene og redusert innvandringen og fått tidenes strengeste asyl og innvandringspolitikk. Vi har absolutt levert politikk. Men Oslos myndigheter er ikke uten ansvar. De har et betydelig ansvar for å forebygge gjengdannelser og drive god integrering.

Frp-lederen sier hun aldri har hørt om den kriminelle gjengen Young Bloods før VG skrev om den for to uker siden.

– Men jeg har jo bodd i Oslo så lenge at jeg har opplevd andre gjenger før, som man har kunnet slå ned på. Nå har det kommet nye utfordringer, og jeg er glad for at politiet har økt fokus på det, sier Jensen.