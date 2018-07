Oppland Arbeiderblad: Skal ha holdt mann fanget i to år

Publisert: 04.07.18 14:07 Oppdatert: 04.07.18 14:30

INNENRIKS 2018-07-04T12:07:50Z

Oppland Arbeiderblad melder at mann i 40-årene skal ha blitt holdt fanget av en mann i 60-årene i to år.

Oppland Arbeiderblad (OA) skriver videre at den siktede ble varetektsfengslet 3. juli for to uker med brev- og besøksforbud.

Ifølge avisen har fornærmede levd under den eldre mannens kontroll gjennom psykisk og fysisk tvang. En familiekontakt opplyser at fornærmede har blitt manipulert til å tro at familie og venner ikke vil ha noe med ham å gjøre.

– Han er sjeleglad for å være ute av dette. Friheten til å gå rundt og spise en hamburger på gata er superbra. Dette er en enorm lettelse for klienten min, sier bistandsadvokat Aina Helene Tvengsberg til VG.

Vold

Fornærmede skal også ha blitt utsatt for grov vold ved flere tilfeller, og skal ha vært i svært dårlig forfatning da han ble funnet.

– Han omtaler det som helt forferdelig, et helvete sier Tvengsberg.

– Han var nesten ikke til å kjenne igjen, sier en familiekontakt til OA.

Den fornærmede skal også hatt problemer med rus, og er derfor en kjenning av politiet. Mannen skal imidlertid ha vært rusfri de to årene i fangenskap.

Avhør

Det skal ha vært en tilfeldighet at fornærmede ble funnet etter å ha blitt gjenkjent av en familievenn. Familien skal deretter ha fått ut mannen den 29. juni.

– Familien har prøvd å sette seg i kontakt med ham i lengre tid uten å lyktes med det.