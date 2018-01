VARETEKTSFENGSLET: Oslo tingrett varetektsfengslet far, men løslatte mor. Påtalemyndigheten anket, og mor ble varetektsfengslet av Borgarting lagmannsrett. Mor er nå løslatt. Bildet viser Oslo tingrett. Foto: FOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Barnefar siktet for drap: Tre måneder gammelt spedbarn døde på sykehus

Christina Quist

Publisert: 08.01.18 09:40

INNENRIKS 2018-01-08T08:40:30Z

Det tre måneder gamle spedbarnet som har vært kritisk skadet siden 27. desember, døde søndag. Politiet undersøker også om barnet har vært utsatt for vold tidligere.

– Far har vært siktet for å ha utført volden, og mor har vært siktet for passiv mishandling. Siktelsen mot far er nå utvidet til drap, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til VG.

Den lille jenta og hennes familie bor til vanlig i Nordland, men var på ferie i Oslo da barnet den 27. desember ble påført alvorlige skader som gjorde henne kritisk syk.

Spedbarnet ble i romjulen sendt til sykehus med livstruende skader, og begge foreldrene ble pågrepet få timer senere.

Etter det VG får opplyst, døde babyen av hjerneskade, og politiet mener at skadene kan sammenholdes med «shaken baby syndrom».

– Dette er en dypt tragisk sak, for øvrig har jeg ingen kommentarer, sier den drapssiktede farens forsvarer, Svein Holden, til VG.

Varslet politiet

Sturla Henriksbø forteller at det tidlig var klart at barnet ikke kom til å overleve skadene hun hadde blitt påført. Søndag kveld døde den tre måneder gamle jenta.

– Den livsforlengende behandlingen av barnet ble avsluttet i forrige uke, sier Henriksbø.

Det var familiemedlemmer som varslet AMK-sentralen, og barnet ble fraktet til sykehus i ambulanse. Der ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med farens forklaring om hendelsesforløpet.

Sykehuset varslet da politiet, og faren ble pågrepet og siktet for grov mishandling i nære relasjoner. Siktelsen er nå utvidet til drap.

Faren har vært varetektsfengslet siden.

– Far er varslet om den siste utviklingen i saken. Mor har tidligere vært varetektsfengslet, men ble løslatt fordi faren for bevisforspillelse er tilstrekkelig redusert. Det var et ønske at hun fikk være på sykehuset med barnet, sier han.

Moren nekter straffskyld, og har i avhør forklart at hun så mannen riste datteren. Hun har forklart at hun ikke forstod at dette var farlig, men at hun trodde det var for å trøste.

Mor ikke tilstede

Mor var ikke tilstede i leiligheten da volden mot datteren ble utført.

– Hun er siktet for passiv medvirkning. Hun var ikke tilstede da det skjedd, og fikk beskjed om at datteren var alvorlig skadet og sendt til sykehus, sier morens forsvarer Kirsten Sigmond.

Moren erkjenner ikkke straffskyld for det hun er siktet for.

– Hun ble plassert på glattcelle uten å få vite hvordan det gikk med datteren sin. Hun visste bare at hun var alvorlig skadet og risikerte å dø. Det har vært umenneskelig for henne, sier forsvareren.

Henriksbø ønsker ikke å utdype hva foreldrene har forklart i avhør.

Undersøker eldre skader

Politiadvokat Henriksbø opplyser at barnet vil bli obdusert i løpet av mandagen. De forventer en foreløpig obduksjonsrapport i løpet av dagen.

– Vi har en mistanke om at barnet har blitt påført skader tidligere. Foreløpige medisinske undersøkelser av barnet viser både ferske skader og eldre skader, sier han.

Han ønsker ikke å gå inn i hvilke type vold som har blitt utført mot barnet. Paret er ikke omtalt i saker som omhandler vold hos politiet tidligere.

– Nå fortsetter vi arbeidet vi er igang med, med avhør av familier og andre vitner. I tillegg innhenter vi dokumentasjon fra offentlige etater for å få et bedre bilde av situasjonen rundt familien de siste årene.

