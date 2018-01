Kvinne overrasket av tyv i spisestuen

Publisert: 18.01.18 23:21

INNENRIKS 2018-01-18T22:21:43Z

En kvinne på Ryen i Oslo ble torsdag kveld overrasket av at en tyv hadde tatt seg inn boligen hennes. Politiet satt inn politihelikopter og hundepatrulje i jakten på mannen.

Politiet får klokken 21.04 melding om at en kvinne har møtt en tyv inne i spisestuen i sitt eget hjem.

– Jeg tror kanskje begge ble like overrasket, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Han forteller at mannen løp fra stedet, mens kvinnen umiddelbart ringte politiet, som fikk enheter til stedet ganske fort.

– Vi visste ikke helt omfanget av dette, men vi visste at han hadde vært inne i huset og at beboeren ble veldig, veldig redd. Flere patruljer i nærheten og kort tid siden hendelsen var alle faktorer som ga mulighet for rask avklaring, sier Gulbrandsen.

Området der hendelsen fant sted er et område med mye eneboliger og hager, og politiet satt i sving et grundig søk med både hundepatrulje og politihelikopter.

– Dette var et godt samarbeid hvor helikopteret sirkulerer fra luften og dekker et stort område, mens hundepatruljen følger sporet til hunden. De andre patruljene kan være aktive i smågatene der oppe, og dette gjør at han føler seg mer og mer truet, sier Gulbrandsen.

Politiet kommer til slutt over mannen, som har klart å ta med seg en lommebok fra kvinnens bolig.

Hvordan tyven har tatt seg inn i bolighuset er foreløpig ikke kjent.

– Vi er ikke ferdig med sikring av spor og åstedet, forteller Gulbrandsen.