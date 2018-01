HEFTIG SNØFALL: Det kom veldig mye snø tirsdag og mange brukte kvelden til måking. Denne bilen i Oslo har ingenting med saken å gjøre. Foto: Stella Bugge

Mann hevder seg slått ned i måkekrangel

De holdt ikke hodet kaldt, naboene som måket snø på Stabekk tirsdag kveld. Det endte med at den ene ringte politiet og sa han var blitt slått ned.

De to mennene som kom i klammeri var i 50- og 40-årene.

- Det kom så mye snø i går at det gikk til hodet på noen, sier oppdragsleder Thor Arne Bakken i Oslo politidistrikt, som nå også omfatter Bærum, til VG.

Det var Budstikka som først omtalte saken. Ifølge avisen hevdet den yngste av de to mennene seg slått ned så hardt at han et øyeblikk var bevisstløs.

Det var da også han som kontaktet politiet.

- Han hevder seg slått ned av naboen. De kranglet angående bilparkering og snømåking, men ingen ønsket å anmelde noen og ingen er skadet, leser Bakken opp fra politiloggen til VG.

Politiet på stedet ga brushodene klar beskjed om at de fikk holde seg unna hverandre fram til klokken 0800 onsdag morgen og dro derfra uten å gjøre noe mer.

