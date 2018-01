VAIER: Flagget med NRK-logoen utenfor kontoret på Marienlyst i Oslo. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Distriktsredaktør i NRK: – En del er rett og slett forbannet og skuffet

Publisert: 24.01.18 06:20

Distriktssendingene til NRK har vært i hardt vær etter at de etter nyttår ble flere, men kortere. Reaksjonene har vært sterkest i Nord-Norge og i Østfold.

– Det er sjelden vi har fått så mye respons direkte på produktene våre som vi har fått nå. En del er rett og slett forbannet og skuffet. Riktignok er vi vant til at folk i Nord-Norge gir uttrykk for sitt engasjement og temperaturen kan bli høy. Men det er ikke tvil om hva de mener, sier distriktsredaktør i Troms, Nina Einem til VG.

Hun forteller at reaksjonene har kommet på e-post og via forskjellige sosiale plattformer.

– Vi har et inntrykk av at det er voksne mennesker som nå reagerer sterkest. Mange har vist til seervanene sine rundt selve sendingen og at de nå mister litt av hyggestunden. NRK Troms var landets andre distriktskontoret og vi har lang tradisjon for TV-sendingene våre. Det er fint at folk sier i fra. Det viser også at vi er både viktig og relevant, fortsetter Einem.

– Overrasket

Men samtidig er hun opptatt av å få frem at valget som nå er tatt, ikke er tatt ut av det blå.

– Det vi vet og det vi ser, er at også de voksne er på full fart over på nett og mobil, sier Nina Eimen.

Men det er ikke bare temperamentsfulle nordlendinger som reagerer på omleggingen. Det har distriktstedaktør i Østfold, Grete Ruud, fått erfare den siste tiden

– Jeg har fått veldig mange henvendelser fra folk som savner 18.45-sendingen og som hadde det som en del av kveldshyggen. Intensiteten i henvendelsene har faktisk overrasket meg, sier Grete Ruud til VG.

Hun forteller at hun har fått 4–5 henvendelser hver dag etter at den 15 minutter lange nyhetssendingen klokken 18.45 ble kuttet ned til fem minutter og fordelt på tre sendinger i løpet av kvelden. Mest på mail - og på facebooksiden, Men det har også vært seere som har tatt kontakt på telefon.

– Vi skal evaluere alt vi nå har gjort, og det er viktig for oss å ta det publikumet som elsker 18.45 sendingene slik de var på alvor. Men helt overordnet mener jeg at det var en riktig avgjørelse å flytte ressursene fra TV til nett. Vi har brukt for mye ressurser på for lite seere, sier Ruud.

– Smart

Distriktsredaktør i Møre og Romsdal, Hallstein Vemøy, mener at den nye ordningen gjør at redaksjonen i større grad kan variere produksjonen.

– Det er et grep for å bruke ressursene på andre plattformer også. Det gir mer kvalitetsjournalistikk på radio, tv og nett. Med dette møter vi folk mer utover kvelden når vi vet at folk ser på tv, sier han.

Det får han gehør for hos kollega Mette Stensholt Schau, som er distriktsredaktør i Vestfold.

– Det er smart. Det løser et behov for publikum for nyheter senere på kvelden, sier hun.

Distriktstedaktør Inger Johanne Solli i Oppland og Hedmark, forteller at hun har fått lite reaksjoner fra publikum.

Har bare fått to e-poster

– Jeg har bare fått og svart på to e-poster etter omleggingen. Det overrasker meg egentlig litt. Dette er en populær sending, sier Solli til VG.

Distriktstedaktør Ragnar Christensen i Rogaland forteller at 85 prosent av de som ser på distriktssendingene er over 50 år.

– Reaksjonene vi har fått, er fra folk som savner 18.45 sendingene slik de var, og det er ikke alle som er like begeistret for de endringene som er gjort, sier Christensen til VG.

Han forteller at han har svart på 8–10 e-poster som er kommet til NRK Rogaland. det har vært innlegg på Facebook, et par leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, samt en lederartikkel i Dalane Tidende.

– I praksis er det ingen under 30 år som ser på distriktssendingene og vi må bli mer relevante for yngre brukere, sier Ragnar Christensen til VG.

– Folk syns de har mistet noe

– Vi har fått en del reaksjoner. Dette er kommet på Facebook og litt på e-post. Det at det er diskusjoner og meninger betyr at folk setter pris på det vi gjør, sier Vemøy i Møre og Romsdal.

Han forklarer at reaksjonene de har fått inn i hovedsak omhandler den forkortede sendingen klokken 18.45.

– Folk syns de har mistet noe, sier Vemøy.

Verken hans kollega i Buskerud, Chris Carlsen, eller i Vestfold, Mette Stensholt Schau, har kjent noe særlig på reaksjoner fra publikum etter at sendingene ble kortere.

– Det har vært lite reaksjoner fra publikum som er kommet fram til meg, sier distriktsredaktør Chris Carlsen i Buskerud.

– Vi har nesten ikke fått noen tilbakemeldinger. Bare noen få i begge retninger. Hos oss har det ikke vært noe rabalder, sier Schau.

– Færre langsaker på TV

Etter nyttår trådte den nye ordningen for distriktssendingene på NRK i kraft. Den medførte at sendingen som har gått klokken 18.45 er kortet ned fra 15 til fem minutter. Videre sendes det to femminutterssendinger til i løpet av kvelden.

Selv om reaksjonene fra publikum har latt vente på seg i Buskerud, har de ansatte diskutert den nye ordningen.

– De ansatte har snakket om hva de kortere sendingene har å si for hva man kan lage av tv, for håndtverket, sier Carlsen.

Han påpeker at det ennå er tidlig å dra noen konklusjoner angående de kortere sendingene.

– Det er jo foreløpig nytt. Vi har bare gjort det et par uker. Men vi kommer ikke til å lage like mange fulle tv-saker som vi gjorde før.