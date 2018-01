UVANLIG: Onsdag 31. januar inntreffer tre uvanlige månefenomener på én og samme dag. Blant annet blir månen rød, slik som vi ser i dette bildet fra 2008. Foto: Marco Ugarte / AP / NTB scanpix

Tre uvanlige månefenomener inntreffer onsdag

Publisert: 31.01.18 06:40

I dag vil vi ikke bare få se en «blå supermåne». Månen vil i tillegg bli farget rød.

Har du noen gang hørt uttrykket «once in a blue moon»? Det betyr at noe skjer svært sjelden, og kunne sånn sett ikke passet bedre for å beskrive fenomenet som vil være mulig å observere fra enkelte deler av Norge i løpet av onsdag.

Uttrykket kommer fra kallenavnet som gis til den andre fullmånen som inntreffer i én og samme måned, en såkalt «blå måne». Dette skjer cirka én gang hvert tredje år, blant annet på onsdag.

Blå supermåne

Men det at månen er januars andre fullmåne, er ikke det eneste bemerkelsesverdige fenomenet som inntreffer. Ifølge NASAs hjemmesider er onsdagens måne også en såkalt «supermåne», som gjør at den oppleves større og lysere enn vanlig. Dette skyldes at månen befinner seg så nær jorden som det er mulig.

Med et litt mer avansert språk kan det også sies at månen befinner seg i «perigeum», som brukes om punktet på himmellegemers bane som er nærmest jorden.

Altså blir ikke månen bare blå, den blir også super.

Superrød blå måne?

Begrepet «blå måne» har ingenting med fargen på månen å gjøre. Alle måner, også de blå, har som regel den samme fargen. Det finnes riktignok ingen regler uten unntak. På onsdag vil nemlig enkelte være vitne til at månen blir farget rød.

Dette skyldes at jorden står midt mellom solen og månen, og en såkalt måneformørkelse vil inntreffe. Ifølge NASA vil det at månen befinner seg i jordens skygge, føre til at den får en rødlig farge. Dette skjedde også i 2015.

Med andre ord kan man være vitne til tre forskjellige uvanlige månefenomener på onsdag. En blå supermåne som blir farget rød.

Synlig i deler av Norge

Ifølge astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard har ikke en blå måne blitt formørket på omtrent 152 år, altså i 1866. På sin nettside skriver han at fenomenet hovedsakelig kan ses nord i landet.

NASA bekrefter dette på sine nettsider med et kart de har publisert. Kartet viser hvor i verden formørkelsen vil være synligst, og viser at fenomenet vil bli tydeligere jo lenger nord i landet du befinner deg.

Det er også en forutsetning at det ikke er overskyet der du er.