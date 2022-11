DYRERE DIESEL: Her, på Shell stasjonen i Konows gate i Oslo, skilte det fredag morgen 2,52 kroner mellom bensin- og dieselprisene.

Derfor må du betale mer for diesel enn bensin

Diesel pleier å være billigere enn bensin. Nå er det omvendt. Det skyldes krigen i Ukraina og svakere raffineringskapasitet.

I disse dager koster dieselen fort 2–3 kroner mer per liter enn bensin.

– Global mangel

– Prisøkningen skyldes en global mangel på diesel. Det kommer delvis på grunn av krigen i Ukraina, men også fordi verden har mistet 3,5 millioner fat per dag i raffineringskapasitet siden pandemien, sier Nadia Martin Wiggen, energianalytiker hos Pareto Securities.

For selv om det er nok råolje i verden, er det ikke nok kapasitet til å lage dieselen, hvis man ser bort fra Kina da.

– Og kineserne kjører ikke på maks kapasitet, noe som trolig er politisk motivert, sier Wiggen til VG.

Hele verden, med Tyskland i spissen, bruker dessuten diesel for å lage strøm og varme i stedet for dyr gass slik de har gjort tidligere. Det bidrar også til økt etterspørsel, forteller energianalytikeren.

Siden en del raffinerier har blitt stengt i både Europa og USA da etterspørselen var lavere under pandemien, er vestlige land blitt mer og mer avhengig av dieselimport fra Asia og Midtøsten, forklarer Wiggen.

– Frykter økte avgifter

Norges Automobil-Forbund, NAF, er bekymret.

– Det er lett å glemme, men mer enn fire av ti personbiler på norske veier er fortsatt dieselbiler. Det er særlig i distriktene at dieselbil-andelen er høy, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Han mener den høye dieselprisen i praksis er en dobbel distriktsavgift, fordi det er vanligere med dieselbil i distriktet og kollektivtrafikken her er dårligere utbygget.

– Vi frykter økte og ikke lavere lavere avgifter etter at SV er ferdig med å forhandle med regjeringen, sier Braadland og peker på at SV i sitt alternative statsbudsjett fredag foreslo at det skal koste 1526 kroner mer i året å kjøre en dieselbil og 701 kroner mer for bensinbiler.

– Det er fullt mulig for regjeringen å kutte i avgiftene når drivstoffprisene er så høye. I Sverige har de gitt kontantstøtte til alle bileiere som fikk tusen kroner i hånden mens de i distriktene fikk 500 ekstra, sier Braadland.

I vårt naboland er forskjellen mellom diesel og bensin enda større.

– I Sverige er det seks-syv kroner forskjell. De har nok mye mer bio i dieselen sin. Bio gjør den til et mer miljøvennlig produkt, men det er også en knapphetsvare og dermed går prisen opp. Det kan også være at ulike land opererer med ulike innkjøpsavtaler, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge, tidligere Norsk petroleuminstitutt (NP).

– Krigen i Ukraina

Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Circle K, peker på at dieselprisen nå er høyere enn bensinprisen over hele Norge.

– Årsaken til det er at innkjøpsprisen på ferdigraffinert diesel har økt mer enn innkjøpsprisen på ferdigraffinert bensin.

Hansen viser til at de kjøper inn drivstoff i et internasjonalt marked.

– Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa påvirker prisene, både på bensin, men ikke minst diesel, skriver han i en e-post og legger til at det er et stramt internasjonalt marked for ferdigraffinert drivstoff og mye nervøsitet i det internasjonale markedet.

– Dessuten vet vi at russisk olje, som fases ut fra de europeiske raffineriene, var godt egnet til produksjon av diesel. Alt dette er ikke erstattet, og det betyr at diesel må kjøpes andre steder og raffinerier. Det påvirker også innkjøpsprisen på diesel, legger han til.

Det er ikke første gang at diesel er dyrere enn bensin.

– Det har skjedd før, og det vil skje igjen. Vi må huske at dette er to ulike produkter som fremstilles ulikt på raffineriene, sier Hansen.

Han peker til slutt på at lokale priskriger mellom stasjonene gjerne bidrar til at prisfjorskjellen mellom bensin og diesel minsker.