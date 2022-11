STORT POLITIOPPBUD: Oppbudet av politi og ambulansepersonell var massivt etter at meldingen kom klokken 10.02 mandag 20. september.

Nav-leder i retten: «Trodde det var flere angripere»

BERGEN (VG) Enhetsleder Hilde Skjelvik Larsen så Marianne Amundsen bli angrepet med kniv inne på et samtalerom på Nav Årstad. Larsen trodde en stund at det kunne være flere angripere, fortalte hun i Hordaland tingrett onsdag.

Larsen hadde nettopp tatt imot en besøkende da den tiltalte mannen gikk til angrep på avdelingsleder Marianne Amundsen (47) og saksbehandler Ida Aulin (30) inne på et samtalerom.

– Jeg ser at ansiktet hans vrenger seg nærmest i vantro. Han ser mot samtalerom 1. Det er veldig høye lyder, og det vi ser er egentlig kaos. Jeg skjønner ikke helt situasjonen, og tror vi blir angrepet av flere, sa Larsen.

Hun forklarte at hun hørte redselsskrik og så en person falle bakover inne på samtalerommet, uten at hun først helt skjønte hvem det var.

– Jeg ser at personen som står har kniv eller noe i hånden som han bruker. Dette skjer veldig veldig fort, sa Larsen, som forklarte at hun så et eller to hugg mot overkroppen.

FORKLARTE SEG: Hilde Skjelvik Larsen var leder for den kommunale delen av Nav Årstad da angrepet skjedde 20. september i fjor.

Larsen sa hun begynte å organisere evakuering av personene som oppholdt seg i publikumsmottaket, til en sikker sone.

– Jeg er redd for å tiltrekke oppmerksomhet mot de som skal ut. Situasjonen er veldig uavklart for meg, sa hun.

En Nav-ansatt som snakker med politiet gir telefonen til Larsen.

– Vi får beskjed om at vi ikke får lov å gå ut, og at vi må lytte etter personer som vil inn. Det neste jeg husker er at døren åpner seg, og Ida og en ansatt kommer inn. Hun er tydelig oppskaket og redd.

Larsen er i dag direktør for etat for sosiale tjenester i Bergen kommune. Hun sa hun hadde opplevd at det var høyt fokus på sikkerhet etter at hun begynte på Nav Årstad i 2015.

- Det var mange hendelser. Roping, høye stemmer og stygg ord som falt. Men det som skjedde 20. september 2021 var vi ikke forberedt på. Det er ikke noe man kan forberede seg på tenker jeg, det var et stort sjokk.

SAMTALEROMMET: Bildet er tatt av politiets kriminalteknikere etter hendelsen.

På spørsmål fra forsvareren om hvorfor det var to ansatte med på møtet, sa Larsen at det var for å få bedre dialog med brukeren om den videre prosessen.

– Slik jeg har oppfattet det, etter å ha satt meg inn i saken, hadde det vært flere diskusjoner om beløp. Det ble vurdert som at det var greit å være flere i samtalen, for å ta samtalen i den retningen man ønsket.

Larsen sa det er lav terskel for å være to i en samtale dersom man oppfatter at det er noe urovekkende i en sak, eller trusler eller utagering.

– Da blir saken rødmerket med at man skal være to i en samtale, eller i ytterste konsekvens ikke ha en samtale, men ta det på telefon. Det kan skje. I dette tilfellet var det ikke markert. Det var mer for at samtalen skulle bli god.

PUBLIKUMSMOTTAKET: Bildet er tatt av politiets kriminalteknikere etter hendelsen.

– I politiavhør har du sagt at siktede hadde fremstått som kverulerende og at det hadde vært utfordringer. Hva legger du i det?

– Det hadde vært diskusjoner om små summer. I ettertid har jeg fått kjennskap til at samtalen som skulle gjennomføres, handlet om hva Nav faktisk kunne bistå med. Vi skulle finne en felles arbeidsplattform, siden det hadde vært vanskelig å oppfatte hva søker klaget på. Det var en utfordrende sak på den måten, men ikke i forhold til sikkerhet.

Før Larsen skulle ha et jobbmøte klokken 10 denne mandagen, hadde hun hatt et møte med Marianne Amundsen.

Hun beskrev Amundsens død som et stort personlig tap.

- Hun er en av de aller beste kollegene jeg har hatt. Vi hadde enorm tillit til hverandre.

ÅSTEDET: Politiets kriminalteknikere i arbeid på Nav Årstad 20. september i fjor.

Marianne Amundsens etterlatte har rettet sterk kritikk mot Nav for manglende sikkerhet på samtalerommet som ble brukt da tiltalte gikk til angrep.

– Rommet hadde ingen sikker rømningsvei, og det var mulig å låse innenfra. Marianne var fanget i en dødsfelle, har avdødes bror Pål Gerhard Olsen tidligere sagt i et intervju med VG.

SPERRE I ROMMET: Hilde Skjelvik Larsen fotografert i et av de nye samtalerommene til Nav Årstad i mai i år.

I de nye lokalene til Nav Årstad er det i dag bygget rom med flere skjerpede sikkerhetstiltak. Blant annet bord som går fra vegg til vegg, og som fungerer som en sperre i rommet. Noen samtalerom har også plexiglass, for å beskytte ansatte mot potensielle angrep.

Bistandsadvokat May Britt Løvik spurte Larsen om hun i dag tenker at sikkerheten var ivaretatt denne dagen.

– Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Om vi skulle være hundre prosent sikre, måtte vi sittet i et rom med glass alle veier. Det var slik standarden var, og slik vi jobber, skulle det vært nok. Dette er risikovurderinger vi gjør i ledergruppen med tillitsvalgte og verneombud. Dette rommet vurderte vi som sikkert nok før dette skjedde. Men jeg kan ikke sitte her og si nå at det var sikkert nok, for da hadde ikke noe skjedd med Ida eller Marianne, sa Larsen.