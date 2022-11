Bistandsadvokaten til familien: − Lammende vantro og mørke

HAUGESUND TINGHUS (VG) Nok en gang må Birgitte Tengs’ foreldre lide seg gjennom en rettssak, sier bistandsadvokat Erik Lea.

Han er bistandsadvokat for de etterlatte etter Birgitte Tengs, og får tirsdag morgen ordet i retten.

– Birgitte Tengs ble 17 år, fordi hun ble brutalt drept. Ingen tragedie kan være større for foreldre enn å miste et barn. Vi som ikke har opplevd det, har ingen mulighet til å forstå hvordan det er, sier Lea og fortsetter:

– Det er så totalt ødeleggende for livet. Det er grovt. Det er fortvilelse, det er håpløshet, livet mister betydning. Det er lammende, vantro og mørke, sier han.

Han sier at de vil nedlegge påstand om erstatning for de etterlatte etter Tengs.

– Det blir kun fremmet krav ved domfellelse, sier Lea.

I RETTEN: Foreldrene til Birgitte Tengs tirsdag morgen.

Birgitte Tengs ble drept i 1995. Fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent for drapet, men ble idømt å betale erstatning.

Den dommen har hengt over ham helt til fredag forrige uke, da Agder Lagmannsrett opphevet erstatningsdommen.

I fjor høst, 26 år etter drapet, ble Johny Vassbakk (52) pågrepet og siktet for drapet. Det er han som nå står tiltalt i rettsaken som startet i går.

Flere tiår med rettsrunder

Bistandsadvokat Lea forteller at Birgitte var parets eneste barn.

– De fulgte henne til graven 12. mai 1995. Det skulle gå ett år og ni måneder før fetteren ble pårepet. Det var et sjokk. Så tilsto han. Det var et nytt sjokk.

Tilståelsen til fetteren ble trukket, og politiet har fått kritikk for måten avhørene av ham ble gjennomført.

Lea forteller at rettsrundene som har vært siden har vært en enorm belastning.

– I alle år har de ment at erstatningsdommen var rett, sier Lea.

I RETTEN: Bistandsadvokat Erik Lea.

Beklagelsene

– I går gikk Karin og Torger inn i et nytt rettslokale. Satte seg bak der, og så tiltalte. Som er tiltalt for å ha tatt livet av deres datter. Nok en gang skal de lide seg gjennom en rettssak, sier Lea.

Han forteller at de var 20 år da Birgitte ble født. At de var 37 år gamle da hun ble revet fra dem.

– Nå er de over 60 år gamle, og saken er ikke ferdig ennå. Hvem kan stå oppreist gjennom noe slikt? Hvem skal kunne tåle noe slikt?

– Og oppi alt dette, har de fått kritikk for at de ikke offentlig har gått ut og sagt at de har tatt feil, sier Lea med harme i stemmen.

Feilen han sikter til er fetteren til Birgitte, som til tross for å ha blitt frikjent for drapshandlingen, ble idømt å betale en erstatning til de pårørende.

Fredag 4. november avsa Agder lagmannsrett en frifinnende dom for fetteren i erstatningssaken.

– Det har da aldri vært Karin og Torger som har etterforsket denne saken. Det har da aldri vært Karin og Torger som tar ut tiltaler. Det har aldri vært Karin og Torger som aviser erstatningsdommer.

Vil ha svar

Lea spør om det er rart at foreldrene er skeptiske til retten.

– De har hatt ett ønske hele tiden, og har det ennå. Bortsett fra selvfølgelig å få datteren tilbake, har de et ønske om å få vite hva som skjedde natt til 6. mai 1995, sier advokaten og fortsetter:

– Man kan vel spørre seg, domfellelse eller ikke, kommer de noen gang til å få det svaret?

– Det er derfor de nok en gang sitter her, lytter og ser, fordi de har sagt det utallige ganger: De skal følge Birgitte gjennom alt. De skal følge Birgitte hele veien.

Lea sier videre at familien ikke vil føre noen vitner, men at de ønsker å avgi forklaring.