KAMP OM DEG: Rema 1000, Extra og Kiwi er ledende billigkjeder i Norge, som konkurrerer på litt ulike vilkår.

Slåss mot pris-forbud: Hevder det vil gjøre maten din dyrere

Matgigantene Norgesgruppen og Rema slåss på hver sin side når regjeringen snart skal bestemme seg om et kontroversielt forbud mot ulike innkjøpspriser. Et forbud kan gi dyrere mat, mener Norgesgruppen.

Tvert i mot, mener Rema og Oda.

Fredag går høringsfristen ut for å gi innspill til mulig «forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser» i dagligvarehandelen.

Rema 1000 har sammen med Oda ført en lang kamp mot det de mener er urimelige forskjeller i innkjøpspriser.

En undersøkelse fra 2019 gjennomført av Konkurransetilsynet viste at Rema og Coop gjennomgående må betale mer for dagligvarene de kjøper inn fra Orkla og andre leverandører, enn Norgesgruppen.

Fransk vurdering

Norgesgruppen har på sin side hentet fransk hjelp:

I sin høringsuttalelse har de en utredning fra partner Etienne Pfister i det internasjonale analyseselskapet RBB Economics, som har gjort en vurdering av konsekvensene av et forbud i Norge.

Frankrike hadde frem til 2008 et forbud for leverandører i dagligvaremarkedet «mot å kreve ulike vilkår av like kjøpere, som ikke kunne begrunnes i konkrete kostnadsforskjeller».

Da forbudet mot usaklig prisdiskriminering usaklig prisdiskriminering Usaklig prisdiskriminering innebærer at en leverandør selger sine varer til ulike priser til de forskjellige kjedene, uten at dette skyldes faktiske kostnadsforskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser.ble opphevet, falt prisene på mat i Frankrike med 2,6 prosent, viste en studie.

Derfor konkluderer Norgesgruppens franske ekspert slik:

«Et forbud mot prisdiskriminering vil øke detaljistprisene», sammenfatter Pfiser, som har vært sjeføkonom i det franske konkurransetilsynet og satt i utvalget som foreslo å oppheve forbudet i Frankrike.

Han skriver at det franske og norske dagligvaremarkedet har mange likehetstrekk, selv om det er noen flere aktører i det franske markedet.

Info Prisdiskriminering Prisdiskriminering kan ha ulike effekter på konkurransen, og det gjelder ikke et generelt forbud mot prisdiskriminering.

For at det skal være tale om ulovlig prisdiskriminering må foretaket inneha en dominerende stilling. Videre må blant annet:

Ytelsene være sammenlignbare,

det må vurderes om prisforskjellene kan begrunnes med faktiske kostnadsbesparelser, effektivitetsgevinster eller eventuelle motytelser, og

forskjellsbehandlingen må skade faktiske eller potensielle konkurrenters konkurranseforhold.

Skade på konkurranseforhold kan utspille seg både på kort sikt, for eksempel hvis det fører til at konkurrenter må operere med ulike kostnadsbetingelser, eller utvikle seg over tid, ved at det for eksempel hindrer nyetablering eller tvinger en konkurrent til å forlate et marked.

Hvorvidt en type praksis er ulovlig avhenger av konkrete forhold i det aktuelle markedet.

Kilde: Konkurransetilsynet Vis mer

ANBEFALER IKKE FORBUD: Etienne Pfister satt i Hagelsteen-utvalget i Frankrike, som opphevet det franske forbudet mot prisdiskriminering. Nå har han sett på det norske markedet - og kommet til samme resultat.

Croissanter og frossenpizzaer

Myndighetskontakt Kårstein Eidem Løvaas i Reitan Retail, som eier Rema 1000, angriper den franske rapporten.

– Her sammenligner man croissanter med frossenpizzaer. Det franske markedet har nær dobbelt så høy EMV-andel som i Norge, og både butikk- og leverandørleddet er preget av flere aktører og mer konkurranse, sier Løvaas.

EMV er egne merkevarer som butikkene tilbyr til sine kunder - som for eksempel Norgesgruppens First Price og Remas Prima.

Rema minst, men gjør det bra i år

Samlet bruker det norske folk over 200 milliarder kroner i året på dagligvarer, som du i hovedsak kjøper i tre kjeder.

Norgesgruppen er giganten med 44 prosent av dagligvaremarkede t (2021-tall), med Kiwi, Meny, Joker og Spar som store butikk-konsepter.

Coop er nest størst med 29,7 prosent, med Mega, Prix og Extra som sentrale butikker.

«Lillebror» er Rema 1000, med 22,9 prosent av markedet.

DN skrev torsdag at Rema 1000 i 2022 har tatt markedsandeler og nå er oppe i 23,5, mens Norgesgruppen opplever sitt første fall på 18 år og ender på 43,6.

Blant landets rikeste

Matmaktkampen har bidratt til at Rema 1000s Odd Reitan har en familieformue på 64 milliarder kroner og Norgesgruppens største eier, Johan Johannson-familien, har 61, 5 milliarder i formue. Det gjør dem, ifølge Kapital, til Norges nest rikeste og 4. rikeste.

Hovedårsaken til prisforskjellene er størrelsen til kjedene. Når du er størst, som Norgesgruppen, så får de bedre priser enn Rema.

Men hvis det er hemmelige bindinger og urettmessige årsaker som gjør at Norgesgruppen får bedre priser, da skal det stoppes, kan det være prisdiskriminering.

Rema og Oda mener at det må komme et politisk vedtak som forbyr dette.

Det er ikke bare Norgesgruppen og deres franske ekspert som mener at lik innkjøpspris vil redusere kjedenes jakt for å presse prisene.

I stortingsmeldingen 27 (2019–2020) ble det advart om at forbud mot forskjeller i innkjøpspriser, kan gi høyere dagligvarepriser.

«Et forbud mot forskjeller i innkjøpspriser vil kunne ha

utilsiktede virkninger, gjennom redusert investerings- og forhandlingsincentiv og høyere forbrukerpriser», het det i sammendraget.

Solberg-regjeringens ekspertutredning fra 2020 advarte også.

«Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil lede til lavere priser».

I høringsnotatet til Nærings- og fiskeridepartementet viser de til Stortingets føringer fra 31. mai 2022, hvor de «ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at tilsynet i sitt arbeid må legge til grunn at (dagligvare-) leverandører med en dominerende stilling har et særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen:

Det betyr at giganten Norgesgruppen må dokumentere hvorfor de får en bedre pris enn konkurrentene fra sine leverandører.

Info Regjeringen om fransk forbud mot prisdiskriminering Frankrike hadde i perioden 1986–2008 et forbud for leverandører i dagligvaremarkedet, også ikke-dominerende, mot å kreve ulike vilkår av like kjøpere, som ikke kunne begrunnes i konkrete kostnadsforskjeller. Formålet var å beskytte den svakere parten i leverandøravtalene, detaljistene, og forhindre at de ble urimelig forskjellsbehandlet av

leverandørene. Forbudet omhandlet priser, betalingsfrister og salgsvilkår som ikke var grunngitt i reelle motytelser eller kostnadsbesparelser, og som dermed skapte en ulempe eller en fordel i konkurransesituasjonen for kjøper. Loven gjaldt alle avtaler mellom leverandør og detaljist, men ble særlig brukt i dagligvaresektoren. Loven krevde full gjennomsiktighet i prisene fra produsenter til profesjonelle kunder. Bakgrunnen for at forbudet mot prisdiskriminering ble opphevet i 2008 var et ønske om å styrke konkurransen mellom dagligvarekjedene i Frankrike. Det var en arbeidsgruppe ledet av Marie-Dominique Hagelsteen som tilrådet oppheving av forbudet, blant annet fordi utvalget mente at forbudet mot prisdiskriminering la til rette for atferd som ikke oppmuntret

partene til å drive priskonkurranse, noe som gikk utover forbrukerne.

Det er gjennomført en studie i etterkant, som indikerer at prisene i det franske dagligvaremarkedet gikk ned etter at forbudet mot prisdiskriminering ble opphevet. Ifølge studien ble prisene på nasjonale merkevarer redusert med 2,2-3,4 prosent sammenlignet med egne merkevarer etter at forbudet ble opphevet. Kilde: Regjeringens høringsnotat om usaklige forskjeller i innkjøpspriser. Vis mer

Konkurransetilsynet har vært skeptisk til forbud.

Konkurransedirektør Tina Søreide skrev et innlegg i mars i år at «det er betydelig fare for at et forbud mot prisdiskriminering vil hemme konkurransen».

SKEPTISK: Tina Søreide har advart om at forbud vil kunne hemme konkurransen.

Onsdag dokumentert Konkurransetilsynet at Norgesgruppen oppnår lavere innkjøpspriser enn Coop og Rema, men at forskjellene i gjennomsnitt er mindre i 2021 enn i 2017.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, Stein Rømmerud, sier at forskjellene fra 2017 til 2021 viser at dagens konkurransesituasjon virker.

– Dette er ikke riktig tidspunkt å eksperimentere med folks lommebok på denne måten. Regulering av innkjøpspriser og forhandlinger vil føre til høyere matpriser, sier han.

NEI, TAKK: Stein Rømmerud er ikke uventet klar i sin vurdering.

– Vil gi lavere priser

Løvaas i Reitan Retail sier at det norske forslaget er rettet mot usaklige forskjeller og fra dominerende leverandører.

– I Frankrike var det et generelt forbud, for alle. Menon har gjennomført en analyse av det faktiske forskriftsforslaget, noe som er mye mer relevant, og kommet frem til helt andre konklusjoner.

Han sier de står på at en forskrift mot usaklig prisdiskriminering fra dominerende aktører vil være til det beste for norske dagligvarekunder.

– Bedre konkurranse gir lavere innkjøpspriser som vi vil føre videre til våre kunder gjennom lavere priser i butikken.