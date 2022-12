MÅTTE UT: Gjester måtte gå ut, flere uten jakker og eiendeler, da vannet fosset inn på det populære utestedet på Aker Brygge i Oslo.

Utested på Aker Brygge stengt etter voldsom vannlekkasje

Gjester ble evakuert ut av utestedet Louise på Aker Brygge i Oslo i to-tiden natt til søndag, i ti minusgrader og uten jakker og eiendeler.

Dette førte til kaos og til tider amper stemning, forteller bargjester VG har snakket med.

Brannvesenet forklarer at det er en del av sprinkelanlegget i underetasjen på utestedet som har røket og forårsaket en større vannlekkasje.

– Det var fullstendig kaos. På bare fem minutter var det 10 til 15 cm med vann der, forteller bargjest Yousuf Sultany (21), som var ute sammen med noen kompiser.

– Mange dyre jakker

Flere vitner forteller VG at det ble dårlig stemning da gjester ble bedt om å gå ut, uten å få hente jakker eller nøkler i garderoben, som befinner seg i underetasjen.

– Louise er et finere utested, så det er snakk om mange dyre jakker. Kompisene mine har jakker fra ti til tolv tusen kroner, forteller Sultany.

Han forteller at det oppsto flere konflikter mellom gjester og vektere.

– Noen skrek at de skulle anmelde vekterne.

Han sier at det aldri var noen brannalarm som ulte, men at musikken derimot spilte i flere minutter samtidig som sprinkelanlegget sprutet ut vann.

Klissvåte gjester i minusgrader

Et vitne forteller til VG at en mann tok «hangups» i sprinkelanlegget før det røk og utestedet ble oversvømt.

Dette kan verken brannvesenet eller politiet bekrefte.

– Det var mange klissvåte gjester som måtte ut i kulden, forteller en bargjest til VG.

Han mener det hele var litt komisk, men også at situasjonen kunne ha vært håndtert bedre, spesielt med tanke på kulden og at mange sto uten jakke eller husnøkler for å komme seg hjem.

Politiet bisto brannvesenet i arbeidet, men oppretter ingen politisak, forteller operasjonsleder Alexsander Østerhaug.

VG har natt til søndag ikke fått tak i eierne av utestedet for en kommentar.