JULEFRI: De fleste studenter har allerede tatt juleferie, men blant de få som er igjen, sitter flere godt innpakket.

Studenter fryser på lesesalene: − Har fullt ullundertøy

Kalde temperaturer ute og dyr strøm har preget landet den siste uken. Det har også ført til kjøligere temperaturer for studenter som leser til eksamen.

Tidligere denne uken skrev Khrono at universiteter og høyskoler i hele Sør-Norge har skrudd ned innetemperaturen.

Mandag krøp graderstokken på en av lesesalene ved Universitetet i Oslo helt ned til 16 grader.

Samtidig er anbefalt innetemperatur på norske arbeidsplasser er minimum 19 grader, ifølge Arbeidstilsynet. På skoler anbefaler Helsedirektoratet innetemperaturer mellom 20 og 24 grader om vinteren.

Ber om lovendring

For studentene finnes det ikke noen slike retningslinjer, men det vil leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam at politikerne skal gjøre noe med.

– I dag har ikke studentene noen rett til å bli hørt hvis de løfter dette problemet til institusjonene, og det mener vi de skulle hatt. Dette er et godt eksempel på at studentenes rettigheter ikke er sterke nok, sier hun.

VIL HA LOVENDRING: NSO-leder Maika Godal Dam vil ha krav om minimumstemperatur inn i lovverket.

Dam mener studentene bør ha samme rettigheter som elever og arbeidstagere når det kommer til et godt inneklima, og dermed et godt lærings- og arbeidsmiljø.

– Det burde vært en selvfølge, men i dag faller studentene mellom to stoler, sier hun.

Hun mener at Stortinget har en gyllen mulighet til å gjøre noe med dette når de til neste år skal vedta en ny universitets- og høyskolelov.

– Det skal være mulig å lese til eksamen uten å ha på seg skjerf og votter, sier NSO-lederen.

Når VG besøker Blindern en uke før jul, er det godt og varmt inne, selv om det er tosifrede minusgrader og snø ute.

Snakker om kulden

Det er langt mellom studentene som fortsatt sitter på lesesalene.

En av dem som fortsatt leser, er psykologistudent Torunn Hofmo Avdem (25). Hun har én eksamen igjen før juleferie.

25-åringen forteller at det har vært en kjølig eksamensperiode på lesesalen.

FULL ULL: Psykologistudent Torunn Hofmo Avdem har ikledd seg ull fra topp til tå for å unngå å fryse i eksamensinnspurten.

– Jeg har fullt ullundertøy på meg i dag, sier hun.

Når det har blitt skikkelig kaldt, har hun tatt på seg jakken inne for å slippe å fryse.

– Vi har snakket endel oss studenter imellom om at det er kaldt her inne, sier Avdem.

Flere offentlige bygg har senket varmen de siste ukene. Blant annet Oslo Lufthavn og Oslo universitetssykehuset. I hovedstadens kirker ble varmovnene satt helt ned til 15 grader.

Forskjellige varmegrader

Khrono meler at Universitets- og høgskolerådet nylig har spurt de forskjellige studiestedene om hvilke tiltak de gjør få ned energibruken. Å slå av ventilasjon- og varmeanlegg flere timer i døgnet ble av flere trukket frem som et av tiltakene.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Innlandet opplyser at det har satt ned temperaturen til 19 grader. Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger har gjennomsnittstemperaturer på mellom 20 og 22 grader.

– Mange studenter er helt avhengig av lesesalen før eksamen, og da er det ekstra bekymringsverdig at de stedene ikke er forsvarlige å bruke, sier NSO-lederen til VG.

Hun peker på at undersøkelser viser at mange studenter ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra fordi de bor i trange kollektiv, uten plass til å lese.

NSO-lederen understreker at det ikke bør være studentenes ansvar å gjøre tiltak for å holde varmen.

– Det skal jo ikke være sånn at du må pakke deg inn i varme klær for å orke å sitte og lese på lesesalen.

– Tar bare på meg genser

Historiestudentene og brødrene Lars (24) og Balder Scheen Jacobsen (21) er i innspurten av siste eksamen før ferien. De har ikke vært plaget av lavere temperaturer.

– Jeg har vel merket at det er kaldere, men jeg har ikke trengt å gjøre noe mer det. Det har nok mer med meg å gjøre enn med temperaturen, sier storebroren.

VARMBLODIGE: Brødrene Lars og Balder Scheen Jacobsen er ikke blant de som fryser på Blindern.

– Du er ikke så kald av deg?

– Nei, ikke nødvendigvis.

– Jeg tar bare på meg genser, så er det ikke noe problem, sier 21-åringen.

– Jeg har jo mye klær på meg fordi det er så kaldt ute uansett nå, skyter Lars inn.

Har ikke senket temperaturen

Eiendomsdirektør ved UiO John Skogen sier at de ikke har senket temperaturene ved universitetet ennå, men at de har opplevd at noen rom er blitt for kalde når temperaturen ute har vært veldig lav. Skogen sier at ansatte og studenter kan melde temperaturavvik til eiendomsavdelingen.

– Vi følger opp og iverksetter nødvendige tiltak. Denne uken var det blant annet en lesesal som dessverre var for kald mandag morgen. Dette ble meldt inn til eiendomsavdelingen, som har rettet opp dette avviket og andre tilsvarende avvik.

UiO sentralt har ikke registrert andre klager fra studenter, utover den som kom til eiendomsavdelingen denne uken.