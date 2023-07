REDDET: Her ligger ekornungene Håkon, Tobias, og Ella etter å ha blitt reddet av Norges kanskje yngste ekornhjelper Lykke Lilja-Tverdal (4).

Lykke (4) reddet ekornunger: − Det har vært mange inntrykk og følelser

Den modige fireåringen Lykke Lilja-Tverdal skulle bare på sykkeltur i nabolaget. Da kom hun over tre skadede ekornunger.

Kortversjonen Fireåringen Lykke Lilja-Tverdal fra Langhus fant tre skadede ekornunger i hagen sin 2. juli.

Lykkes mor, Anniken Lilja-Tverdal, kontaktet Ekornhjelpen.

Ekornene ble fraktet til Sperrebotn for behandling, hvor de fikk navnene Ella, Tobias og Håkon.

Familien besøkte senere ekornbabyene, men Ella en av ekornungene overlevde ikke.

Lykke fikk det rørende oppdraget å begrave Ella.

Familien til Lykke har tilbudt seg å bli fosterhjem for fremtidige ekornunger. Vis mer

Søndag 2. juli rakk ikke Lykke (4) å komme seg opp på sykkelsetet før hun oppdaget to ekornunger i hagen sin på Langhus.

De to ekornungene lå skadet under et tre, mens en siste unge hang fra redet. Lykke klarte i siste liten å ta imot det siste ekornet i det ungen slapp taket i redet.

– Alle ekornungene var hardt skadet etter det som sannsynlig har vært et fugleangrep i redet de lå i, forteller mamma Anniken Lilja-Tverdal.

Etter å ha funnet ekornene kontaktet Lilja-Tverdal den frivillige organisasjonen Ekornhjelpen.

STORE SKADER: Den lille ekornungen, som har fått navnet Håkon, hadde store skader etter angrepet.

Familien reiste fra hjemmet i Langhus til Ski for å få levere ekornungene til Ekornhjelpen.

I Ski møtte de Wenche Ausland i Ekornhjelpen, som sto klar for å ta imot ekornungene.

– Vi tok med de tre ungene for å behandle sårene, gi de smertestillende og antibiotika. Lykke ble lei seg da vi måtte ta de med, men vi har hatt god kontakt. Vi har sendt meldinger med oppdateringer og vi inviterte dem hit for å se ekornungene, forteller Ausland.

– Lykke fikk likevel til stor stas navngi de tre ekornungene da hun overleverte dem, forteller Lilje-Tverdal.

Ekornungene fikk navnene Ella, Tobias, og Håkon.

FIKK OPPDATERINGER: Wenche Ausland sendte oppdatering til Lykke Lilja-Tverdal (4).

Familien dro på besøk til Sperrebotn for å se ekornungene. Ausland forteller at det ble et rørende møte.

– Det var helt fantastisk, det er ordentlig omsorgsfulle mennesker. Det var veldig fint å ha dem på besøk. Lykke bryr seg veldig om ekornungene.

Info Ekornhjelpen Ekornhjelpen ble etablert våren 2019 og er en frivillig organisasjon.

Organisasjonen jobber med å veilede de som finner skade og forlatte ekorn.

De får daglig henvendelser fra hele Norge om skadde og forlatte ekorn.

De har organisert fosterhjem for ekorn i hele Norge og jobber med å rekruttere flere.

Organisasjonen har hovedkontor i Våler, Kongsberg, Hamar og Halden.

Ekornhjelpen kan nås på 21 01 14 20

Om du finner et ekorn med svært store skader anbefaler ekornhjelpen og ta kontakt med veterinær. Det er gratis å avlive ekorn som har så store skader at de ikke kan klare seg som ville dyr. Kilde: Ekornhjelpen Vis mer

PÅ BESØK: Lykke Lilja-Tverdal fikk besøke ekornungene Håkon, Tobias og Ella.

Fikk gravlegge den døde ekornungen

For et par dager siden fikk familien beskjed om at Ella, den ene ekornungen ikke klarte seg.

Lykke fikk i oppdrag av Ekornhjelpen å begrave ekornungen, og det hele ble en rørende seanse for familien, som plutselig har fått en stor fascinasjon for ekorn.

«Ella, jeg elsker deg. Jeg håper at du kommer til ekornhimmelen,» sier Lykke mens hun ser ned på Ella i en liten beholder gravd ned i bakken.

Mamma Lilja-Tverdal forteller at redningsaksjonen har gjort et sterkt inntrykk på lille Lykke.

– Det har vært et eventyr for vår datter dette her, selv om det var en stor sorg at den ene ekornungen ikke overlevde. Det er ingen tvil om at det har vært mye inntrykk og følelser for Lykke rundt dette. Det er det eneste hun har pratet om hele uken, sier Lilja-Tverdal rørt.

Lykke og familien har etter hendelsen meldt seg som fremtidig fosterhjem for ekornunger, og Ausland håper Lykke blir en fremtidig ansatt i Ekornhjelpen.

– Jeg tror jeg har rekruttert Lykke (4) til å bli med i ekornhjelpen når hun blir stor, sier Ausland stolt.

