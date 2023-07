BØFFEL-BONDE: Bonde Thea Marie Haugerud (24) forteller at vannbøflene bruker hornene til å regulere varmen.

Bonden Thea (24) skulle kjøpe høner – endte med vannbøfler

Thea Marie Haugerud (24) hadde et lite horn i siden til samboeren Håkon.

Kortversjonen Samboeren til bonden Thea Marie Haugerud (24) sa nei til å skaffe høner, men ja til å skaffe vannbøfler på gården deres.

Thea kom over en bøffelflokk til salgs ved en tilfeldighet på Finn.no. Nå eier de én av to bøffelbestander i Norge.

Håkon og Thea planlegger å produsere mozzarellaost og kjøtt i fremtiden. Vis mer

Da samboeren Håkon Marius Burum (27) hadde sagt nei til å skaffe både katt, sau, ku og gris på gården, tenkte Thea at høner var siste utvei.

Etter å ha fått et tvilsomt ja, satt hun inn søke-støtet på YouTube etter videoer av «drift.»

Av alle ting, eller dyr, dukket vannbøfler i Norge opp på skjermen. Thea Marie ble fascinert. Så, ved en ren tilfeldighet, oppdaget hun noen dager senere at den eneste bøffelflokken i Norge var lagt ut for salg på Finn.no.

1 / 2 UNIKT: Vannbøflene på Ørken gård er én av to besetninger i Norge. ØRKEN GÅRD: - Litt ironisk navn i og med at vannbøflene trives så godt her, nettopp fordi vi har det bløtt, forteller Thea Marie Haugerud. forrige neste fullskjerm UNIKT: Vannbøflene på Ørken gård er én av to besetninger i Norge.

Én av to i Norge

– Jeg tenkte jeg måtte smi mens jernet var varmt, og samme dag dro vi for å se på bøffelflokken.

En fornøyd Thea hadde endelig fått mannen på gli:

– Dessverre ble prisen langt høyere enn vårt budsjett etter flere budrunder, sier hun til VG.

Men Thea lot seg ikke stoppe. Hun kunne ikke gi slipp på bøffeldrømmen. Og brått sto åtte bøfler kjøpt og importert fra Sør-Sverige istedenfor og beitet på Ørken gård i Indre Østfold.

– At det var vannbøffel Håkon skulle si ja til, er både absurd og gøy, ler Thea.

Nå, snart to år senere, er flokken utvidet: 8 har blitt til 12 – og flere skal det bli, forsikrer Thea.

For selv om dyrene, som kan bli opptil tre meter lange og veie opp mot 1200 kilo, kan virke skremmende, mener Thea at skinnet bedrar.

– Tamme bøfler er snille og veldig glade i oppmerksomhet og kos. Det er nesten vanskelig å la være!, smiler hun.

1 / 3 TAMME DYR: – Men det er alltid en risiko med store dyr. Du vet jo aldri og det er viktig å være forsiktig, forklarer bonde Thea Marie. LAGT PÅ SVØM: Den lille bøffelbestanden storkoser seg i vannet. GJØRMEBAD: Bøflene koser seg i gjørmen, forklarer Thea Marie Haugerud. forrige neste fullskjerm TAMME DYR: – Men det er alltid en risiko med store dyr. Du vet jo aldri og det er viktig å være forsiktig, forklarer bonde Thea Marie.

– Folk i tide og utide

Det er ikke bare Thea som synes vannbøfler er svært spennende.

– Flere klapper bøflene over gjerdet. Helt i starten dukket folk opp i tide og utide, forteller hun.

For selv om Thea er tydelig på at engasjementet er hyggelig, utgjør dette en smittefare for dyrene. Derfor har de sett seg nødt til å sette opp skilt.

Planen fremover er å både produsere mozzarellaost og kjøtt.

– Vi får håpe det går rundt snart – ellers risikerer jeg at samboeren angrer på at han sa ja, sier Thea halvt på spøk.

– Han jobber hver dag, hele døgnet for at jeg skal kunne ha bøfler i hagen, avslutter hun.

UBUDNE GJESTER: For å ha kontroll på et eventuelt smitteutbrudd, ber Thea om at besøkende gjør en avtale på forhånd.

Info Vannbøffel Også kalt asiatisk bøffel og indisk bøffel (bubalus bubalis) er et askegrått storfe som tilhører oksefamilien.

Vannbøffelen kan bli opp til tre meter lang og nesten to meter høy. Halen kan bli hele én meter lang.

Det finnes under 4 000 dyr igjen av den ville vannbøffelen. Den er rangert som sterkt truet på IUCNs rødliste

Som tamdyr har den stor utbredelse i Asia, Sør-Amerika, Europa, Nord-Afrika og Australia.

Bøffelmelken er rikere på proteiner og fett en vanlig kumelk, og brukes blant annet i produksjon av mozzarellaost.

Vannbøffelen kan leve opp til 25 år. Kilde: SNL/National Geographic Vis mer

