Ekspert om strøm-møtet: − Kan slå tilbake mot politikerne

Stortinget avbryter den møtefrie perioden for et krisemøte om skyhøye strømpriser. Men ikke et eneste forslag blir vedtatt.

Da strømprisene føk i været på sensommeren, krevde opposisjonen at Stortinget skulle avbryte sin møtefrie periode for å få på plass løsninger. Til slutt endte det med at hele presidentskapet på Stortinget enstemmig vedtok å innkalle til et ekstraordinært krisemøte.

Mandag ble det gjennomført, og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) redegjorde for regjeringens håndtering av strømkrisen til Stortinget.

I tillegg til redegjørelsen ble det lagt fram over 90 forslag fra opposisjonspartiene.

Likevel blir ikke et eneste forslag stemt over under det såkalte krisemøtet.

Ekspert: Kan slå tilbake

Johannes Bergh er forskningsleder for Politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning.

Han forklarer at strømkrisen er en sak som i veldig stor grad opptar velgerne.

– Da blir alle politikerne opptatt av å vise at de responderer på det, og ikke sitter stille i båten. Da kan det presses fram et slikt møte, sier Bergh.

Forskningslederen sier at målet kan være for politikerne å vise at de tar denne saken med et stort alvor. Han tror likevel ikke det vil ha en stor effekt, og peker samtidig på baksidene av å avholde et krisemøte.

– Det er mange som opplever at det snakkes mye, uten at det blir noen endringer på kort sikt. Derfor er det en risiko for at et slikt møte slår tilbake mot politikerne, og de fremstår lite handlekraftige, om det også blir inntrykket her, sier Bergh.

Han legger til:

– Å innkalle til et møte uten å gjøre noe eller komme med noe klart vedtak kan bekrefte det bildet folk har, og skape enda mer kritiske velgere.

FACEBOOK-AKTIVIST: Olav Sylte mener politikerne like gjerne kunne droppet krisemøtet, hvis de ikke har tenkt å bli enige om noen nye løsninger der.

Symbolikk og skuespill

Advokat Olav Sylte engasjerer seg i strømsaken, og blir omtalt som «Facebook-aktivist» for å være administrator på Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm».

– Jeg har forstått at dette ikke blir noe annet enn symbolikk og skuespill. Da man kalte inn til hastemøte i høst, så snakket stortingspresidenten med store ord om demokrati. Men det er kokt vekk i kålen, og det skjer jo ikke noe på dette møtet, sier han til VG.

Han mener politikerne burde ha droppet å avholde krisemøtet.

– Jeg forstår at dette er en vanskelig sak, men det var vel ikke så lurt å innkalle til et slik møte uten å ha noe reelt å vise til. Det er ikke egnet til å skape tillit til styresmaktene.

Sylte mener staten burde innføre en enda rausere strømstøtteordning.

– Men mitt inntrykk er at det fremmes en rekke forslag sprikende i alle retninger, uten at man klarer å bli enige om noe som helst.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fortalte under møtet at det kan bli aktuelt å legge til rette for gasskraftproduksjon på Mongstad for å hindre rasjonering av strøm i vinter.

Han pekte også på tre tiltak som kan bedre kraftsitusajonen.

– På lang sikt er det bare tre tiltak som virkelig monner for å bedre situasjonen i den norske kraftforsyningen – mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energien vår, sier Aasland.