RØMTE: Stig Millehaugen rømte fra fengselet til Trondheim og inn i østmarka i Oslo.

Ny bok: Derfor rømte Stig Millehaugen ut i Østmarka

Før han rømte, plantet Stig Millehaugen et dokument hvor det så ut som om han skulle til Ukraina for å verve seg.

Da Stig Millehaugen ble tatt etter en uke på rømmen, var han ifølge seg selv syk. I boken beskriver han turen til Østmarka som et vendepunkt.

– «Norges farligste» mann hadde fått et sammenbrudd, skriver Millehaugen i boken «Gjerningsmann», boken om hans liv som kommer ut fredag.

Klappjakt

Klokken var omtrent 10.30 da Millehaugen ble pågrepet ved Ulsrudvann i Østmarka en varm junidag i fjor. I en uke pågikk det en intens jakt etter mannen som egentlig skulle vært tilbake i fengselet i Trondheim etter å ha fått permisjon i seks timer.

Millehaugen var etterlyst og store styrker lette etter mannen. Tre ganger tidligere har samme mann rømt fra fengslet. I sin nye bok beskriver Stig Millehaugen alle rømningene som blant annet gikk til Østmarka, Danmark og Spania.

PÅ T-BANEN: Stig Millehaugen be fanget opp på overvåkningskameraene på Helsfyr T-bane-stasjon.

Ukraina og fluktplanen

Millehaugen skriver at hans motivasjon for å reise ut i Østmarka i juni 2022 var at han behøvde «nye krefter» til å gjennomføre den lange dommen han hadde foran seg.

På forhånd hadde han laget et dokument han ønsket at skulle bli funnet. Ifølge boken, skulle dokumentet gi inntrykk av at han ville reise til Ukraina for å verve seg. En avledningsmanøver mens turen egentlig gikk innover marka.

Uka i Østmarka

Millehaugen er selv oppvokst på Oslos østkant og er godt kjent i Østmarka. Han skriver at tursekken han hadde med seg ikke var godt nok utstyrt for å klare seg i marka over tid. Han oppsøkte XXL for å kjøpe varmere klær og bedre utstyr.

Andre pinsedag, etter flere dager på rømmen, var det strålende sol og varmt i marka. Han beskriver dette som den fineste dagen han fikk.

Gjenkjent

8. juni, etter en uke på rømmen, ble Millehaugen gjenkjent nær Ulsrudvann av en mann som gikk tur med hunden sin.

– Han hadde dette politiblikket og jeg forsto umiddelbart at han visste hvem jeg var, skriver Millehaugen i boken.

Mannen varslet politiet som intensiverte søket.

Samme natt kom et voldsomt regnvær. Millehaugen beskriver at han var svært kald og medtatt. Han satte han kurset ut av marka for å oppsøke en butikk.

– Da jeg kom ut fra skogstien, rakk jeg ikke engang å sette en fot på Østmarkveien før jeg traff på en sivil politibil, skriver han.

Millehaugen skriver at han fortalte politiet at han var syk samtidig som han overga seg. I boken har han flere ganger skrevet om sin psykiske helse.

Stig Millehaugen har ikke ønsket å stille til intervju med VG

Livet som kriminell

I forbindelse med en av de tidligere rømningene, rett før jul i 1992, skjøt og drepte Millehaugen en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel. Også den gangen rømte han innover Østmarka. I boken beskriver han et døgn under en gapahuk hvor han til slutt meldte seg for politiet.

Han skriver også at han oppsøkte graven til den drepte fengselsbetjenten i 2008.

Bestillingsdrapet

I boken forteller også Millehaugen sin versjon av hvordan drapet på Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed foregikk. I 2012 fikk han 21 års forvaring for bestillingsdrapet i lagmannsretten. Han anket dommen og nektet straffskyld, men i boken skriver han detaljert om hvordan han selv fyrte av våpenet.

– Jeg følte meg sikker på at jeg ville unnslippe straffansvaret, skriver Millehaugen i boken.

Millehaugen dømt til 21 års forvaring

Ifølge han selv skulle han få én million kroner for drapet. I boken forsøker han også å renvaske seg for drapsforsøket på mannen som satt i samme bil som «Jeddi».

VG har vært i kontakt med advokat Sidra Bhatti som bekrefter at hun representerer mannen. Hun har etter dette ikke svart på VGs henvendelser.

– Jeg har ikke lest boken, sier Petter Bonde som var bistandsadvokat for familien til Mohammed Javed.

Han viser til at Stig Millehaugen er dømt både for drapet på Javed og drapsforsøk på den andre mannen.

– Det er den dommen jeg forholder meg til, sier Bonde til VG.