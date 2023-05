Kraftig brann i barnehage i Oslo

Det brenner tidlig tirsdag morgen i en barnehage ved Ullevål sykehus i Oslo.

– Det er full fyr der, vi er der med mange ressurser. Vi jobber med å hindre spredning, sier vaktkommandør Tor Audunhus til VG.

Brannvesenet meldte om brannen rundt klokken 04.45 tirsdag morgen.







Vaktlederen opplyser om at det er snakk om en trebygning på rundt 600 kvadratmeter, og at det er fare for spredning til andre bygg i tilknytning til barnehagen på stedet.

– Er det indikasjoner på at det har vært folk i bygget nå så tidlig?

– Vi har ikke indikasjoner på at det, og vi har kontroll på at det ikke er folk i bygget nå, sier Audunhus.

Politiet oppfordrer beboere i nærheten til å lukke vinduer:

– Det er bekreftet kraftig brann på stedet. Det røyker kraftig. Beboere i nærheten oppfordres til å lukke vinduer for å unngå røykeksponering, skriver de på Twitter.

VG oppdaterer saken.

