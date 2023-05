TIL MINNE: Juma Iraki har tatovert armene sine, blant annet med bilder av favorittlekene til sønnene. Høyrearmen er til Gabriel, venstrearmen er Mikaels.

Krever 300.000 av politiet: − Det har plaget meg mye

Selv om politiet hadde siktet moren for drapene på sønnene, ble siktelsen opprettholdt mot Juma Iraki i ni måneder. Nå krever han 300.000 i erstatning fra politiet.

Kortversjonen Juma Iraki mener siktelsen og måten han ble behandlet på av politiet forstyrret hans sorgprosess.

Irakis bistandsadvokat, John Christian Elden, mener politiet skulle henlagt siktelsen mot Iraki straks feilen ble oppdaget.

Politiet sier de har forståelse for at situasjonen har vært krevende for Iraki, men de ønsker ikke å kommentere nærmere detaljer i saken. Vis mer

For snart tre år siden ble sønnene til Juma Iraki – Mikael (7) og Gabriel (1) – drept. Samme dag ble Iraki arrestert og siktet for drapene, men ble etter bare noen timer løslatt. Moren ble etter kort tid siktet og senere dømt til 21 års fengsel for drapene.

Likevel opprettholdt politiet siktelsen mot Iraki i hele ni måneder. Nå krever han erstatning for måten han ble behandlet på av politiet.

– Jeg unner ikke min verste fiende å gå gjennom dette. Jeg håper at Øst politidistrikt tar lærdom og endrer sine rutiner for hvordan de møter pårørende i straffesaker, sier Iraki til VG.

Romerikes Blad og TV 2 har også omtalt saken.

BRØDRE: Gabriel (1) og Mikael (7) ble drept på Lørenskog sommeren 2020.

Oppreisningskravet ble sendt i midten av desember i fjor, og Iraki forklarer at det er først den siste tiden han har hatt overskudd og krefter til å ta opp kampen med politiet.

– Det har plaget meg mye og forstyrret min sorgbehandling. Det har gått med mye tid til å krangle med politiet for å få gjennomslag for det jeg mener burde ha vært en selvfølge. Til slutt skapte det så mye frustrasjon at jeg brukte mye av min tid i behandling til å snakke om dette enn å jobbe med sorgen.

– Situasjonen var traumatiserende

Det er John Christian Elden, Irakis bistandsadvokat som har skrevet brevet om erstatningskravet. I dokumentet han har sendt til politiet står det blant annet:

Politiet meddelte under en pressekonferanse den 20. juli 2020 at siktelsen mot Iraki var frafalt, etter at de hadde siktet mor til barna for drapene. Realiteten er at siktelsen ikke formelt ble frafalt før 9. april 2021. Ni måneder etter at Iraki først ble siktet. Siktelsen har vært en enorm belastning for Iraki. Han fikk nyheten om at barna hans var drept, samtidig som han ble siktet for drapene. Situasjonen var naturligvis svært traumatiserende.

I brevet trekker de frem flere hendelser som har vært vanskelig for Iraki. Dette er to av dem.

Iraki ba politiet om å ta vare på favorittlekene til barna, som befant seg på åstedet, slik at han kunne få dem på et senere tidspunkt. Dette ble ikke gjort og lekene er nå borte.

I flere måneder ble Iraki nektet innsyn i politidokumenter som kunne fortelle han hva som hadde skjedd med barna hans.

DØDSBUDSKAP: Juma Iraki fikk dødsbudskapet av politiet: – «Barna dine er drept og du er siktet»

– Dette er krav som jeg mener er helt rimelige å forvente for en person som har mistet det viktigste i livet sitt. Det er én ting å miste rollen som pappa, men det blir forsterket ti tusen ganger av å bli behandlet slik.

Han mener at flere av tingene han ba om ville kunne hjulpet han med å komme seg gjennom det han beskriver som en veldig krevende sorgprosess.

– Loven burde vært fulgt

Elden skriver i en e-post til VG at det er svært uheldig at hans klient i flere måneder ble behandlet som en gjerningsmann og ikke et offer.

– Straffeprosessloven er klar på at dette skulle vært henlagt straks feilen ble oppdaget, og loven burde vært fulgt i stedet for feilaktige rutiner, skriver Elden.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden mener politiet burde ha fulgt lovverket.

Politiadvokat Marie Falchenberg vil ikke svare på konkrete spørsmål om saken til Iraki, men skriver i en e-post til VG følgende:

– Politiet har forståelse for at Iraki har opplevd både statusen som siktet og andre beslutninger som ble truffet av politiet under etterforskningen som krevende. I lys av at erstatningssaken er til behandling hos Statens sivilrettsforvaltning, ønsker ikke politiet å kommentere de nærmere detaljene i saken på nåværende tidspunkt.

