VIL STUDERE VIDERE: Søskenparet har fått nei av Lånekassen til å fortsette medisinstudiet utenfor Ukraina. De er frustrerte over situasjonen.

Søskenpar fortviler: Må være i Ukraina for å få studiestøtte

For å få støtte av Lånekassen må søskenparet bevise at de bor og oppholder seg i Kharkiv i Ukraina, en by som stadig blir truffet av russiske bomber.

– At vi må dit for å få støtte er helt absurd, sier Nora Alizi.

Før krigen bodde søskenparet Nora og Mohammed Alizi i Kharkiv i Ukraina. Der studerte de begge til å bli leger, men i februar 2022 endret alt seg.

Russland gikk til krig mot Ukraina.

Byen Kharkiv, som ligger nærme den russiske grensen, har vært en av byene som har blitt hardt rammet av krigen.

Ved juletider 2021 fullførte begge årets eksamen i Kharkiv. De dro hjem til Norge på juleferie. Planen var å reise tilbake utpå nyåret, men meldinger om at en krig nærmet seg i februar fikk dem begge til å bli i Norge.

Siden da har de ikke fått støtte til å fullføre studiet av Lånekassen. Lånekassen mener nemlig at søskenparet må bo og oppholde seg på studiestedet i Ukraina for å få lån og stipend.

– Vi hadde det kjempefint der

Søskenparet betaler 4800 dollar i året, nesten 50.000 norske kroner etter dagens kurs, for å studere der.

De er begge klar over at en legeutdannelse fra Ukraina ikke er godkjent i Norge. Men de har fått støtte av Lånekassen, og målet er å søke om godkjennelse av studiet når de er ferdig utdannet.

Mohammed begynte på studiet ett år senere enn søsteren fordi hun trivdes så godt der.

– Jeg tok opp noen fag i Norge, og så fulgte jeg rett etter henne, sier han.

– Vi hadde en kjempefin tid der, de årene vi var der. Det var kjempemorsomt, sier Nora Alizi (24).

Khrono har også omtalt saken.

I NORGE: Søskenparet har vært i Norge siden krigen i Ukraina startet.

Universitetet har avtale med annet land

Hjemme i Norge tar de nå studiene på nett. Dette er noe de betaler for selv. De har lånt penger av familie for å få betalt studiene.

Mohammed har begynt å jobbe litt.

– Men med en gang jeg begynte å jobbe, så sendte Lånekassen meg en betalingsplan, sier han.

Han kan heller ikke jobbe for mye, for da går han glipp av klassene sine.

I lengden kan de ikke fortsette å ta studiene på nett. Legeutdannelsen krever praksis, og de forteller at de heller ikke har råd til dette.

De har også fått tilbud fra studiestedet om to løsninger hvis de vil møtes fysisk:

Flytte til Georgia, fortsette studiet der som gjestestudent, men fortsatt bli uteksaminert og på papiret være student ved Universitetet i Kharkiv.

Eller flytte til byen Ternopil som ligger midt i Ukraina.

Men Lånekassen i Norge mener at krigen i Ukraina ikke gir unntak fra reglene om at man må bo og oppholde seg i byen man studerer i. Dette er svaret Nora har fått fra Lånekassen:

For at du skal ha rett til støtte er det også et vilkår at du bor og oppholder deg ved studiestedet i Kharkiv. Se § 25 i forskriften. Vi har ingen unntak fra dette på grunn av krigen. Vi trenger derfor dokumentasjon fra lærestedet som sier at du bor og oppholder deg i Kharkiv.

Den tredje løsningen er å slutte på studiet og begynne på nytt i et annet land. Dette er uaktuelt for dem begge.

STUDENT: Nora Alizi startet på medisinstudiet i Ukraina i 2019. Hun stortrivdes på studiet og trodde aldri en krig skulle ramme landet.

Må bo og oppholde seg i Ukraina for å få støtte

Lånekassen har gitt studiestøtte og lån til Nora siden 2019, og Mohammed siden 2020, men det har stoppet helt opp.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Lånekassen opplyser til VG at de ikke kan gå inn på enkeltsaker og svarer derfor på generelt grunnlag.

– For å få støtte til studier i utlandet, er det ordinært et krav om at du er fysisk til stede på utdanningsstedet, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke.

Et unntak ble gjort for studentene i Ukraina rett etter at krigen startet.

– Etter instruks fra Kunnskapsdepartementet ble det gjort unntak fra dette kravet for studenter i Ukraina i vårsemesteret 2022, men dette unntaket er ikke videreført for studieåret 2022-2023, sier hun.

Vil finne en løsning

VG har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få et tydeligere svar, siden det er de som lager reglene for Lånekassen.

De har hjulpet en del norske studenter som studerte andre fag enn medisin i Ukraina, men sier at de ikke var klar over at det fantes norske studenter i Ukraina, som studerte medisin som hadde utfordringer med å oppfylle kravene til å få støtte.

– Kunnskapsdepartement vil sørge for at dette løses for de studentene som fortsetter sine studier i Ukraina. Det vil vi gjøre gjennom å gi nødvendig hjemmel til Lånekassen, slik at de kan få handlingsrom til å finne en løsning for disse studentene, opplyser de til VG.

KHARKIV: Dette bildet ble tatt 22. februar 2023. Bildet viser en ødelagt bygning ved universitet i Kharkiv.

Fikk aldri sagt ha det

Trygt hjemme i Norge får Nora og broren fortsatt oppdateringer fra Ukraina. Selv måtte de forlate landet i hui og hast.

Leiligheten de bodde i Kharkiv i Ukraina har brent ned.

Lærere har flyttet til andre land, det samme har også mange av elevene. Tankene til søskenparet går til alle som er rammet av krigen i Ukraina.

– Jeg tenker på det konstant. Jeg går gjennom bildene fra Ukraina og håper dette går over snart, sier Nora.

Hun og broren gikk i forskjellige klasser i Ukraina, men de fikk aldri sagt farvel til klassekameratene.

– Vi var en vennegjeng, vi var ganske nære, nå er alle rundt omkring i hele verden, alle er splittet, sier hun.

– Jeg vet at jeg ikke kommer til å møte dem igjen, alt gikk så fort så jeg rakk ikke å si ha det, legger hun til.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post