I FARTA: Marcin Matysik og Grete Breivik har mange gjester å ta hånd om i påsken.

Fjellhotell merker endring: − Før var det fritt frem i påsken

HOVDEN (VG) Påsken er godt i gang, men i fjellet merker mange at økonomien er trangere enn hva den har vært tidligere.

Sola skinner, lukten av appelsiner og grillpølser ligger i luften, og store som små suser nedover skiløypene.

VG er på tettstedet Hovden i Agder, og påsken er her for fullt. Men spesielt én ting er annerledes fra tidligere sesonger: Besøkende bestiller kortere opphold.

– I første del av påsken har vi hatt et belegg på bare 50 til 60 prosent av rommene våre. Fra torsdag til søndag er det fullbooket, men vanligvis er det fullbooket onsdag til mandag. Det kommer til å bli én dag mindre med omsetning, sier Marcin Matysik, som er daglig leder hos Hovden Fjellstove.

ANDRE TIDER: Marcin Matysik og Grete Breivik ved Hovden fjellstove opplever at folk er mer sparsommelige.

Han tror at renteøkning, inflasjon og høye strømpriser er i folks tanker, også i påsken.

– Før var det fritt frem i påsken: «Nå skal vi ha ordentlig ferie og kose oss.» Vi merker også at vi har fått et annet segment med kunder. Nå ser vi at det kommer kunder med dyre merkeklær og biler – Porscher og Bentleyer, sier Matysik før han spør retorisk:

– Er det de som tidligere har vært på dyrere, mer kjente steder som Trysil som nå velger et billigere alternativ, eller er det noe annet?

SKIGLEDE: Store og små samler seg i bakkene ved Hovden alpinsenter.

Matpakke og varmepumpe

På toppen av Hovden alpinsenter, 1183 meter over havet, møter vi Tor Bjarne Vik (69) og Kari Vik (60), som har barnebarna Arne Tobias Vik Møgster (11) Martin Vik Møgster (8) på slep.

De har tatt turen fra Farsund og koser seg på påskeferie, men merker at det meste har blitt dyrere.

– Jeg syns det er litt dyrt å renne her, sier Tor Bjarne.

– Jeg hadde forventet mer folk, så folk tar seg nok ikke råd, sier Kari.

FAMILIETUR: Martin Vik Møgster (8), Arne Tobias Vik Møgster (11), Tor Bj0arne Vik (69) og Kari Vik (60).

Cathrine T. Simonsen (43) og Øystein Simonsen (44) har hytte i området, og forteller at noe av det smartere de har gjort var å kjøpe en varmepumpe.

– Vi gjorde våre tanker i starten, og det hjalp godt på strømprisen å kjøpe en varmepumpe til hytta. I julen merket vi godt at det ikke er strømstøtte på hytter, sier Cathrine.

– Og så skal man jo opp og ned, så man merker det med dieselen, men når man først har en hytte så har man en hytte, fortsetter hun.

PØLSEPAUSE: Cathrine T. Simonsen (43) og Øystein Simonsen (44) har investert i en varmepumpe på hytta.

Mens andre suser forbi, har Ørjan Steffensen (44) tatt seg en pause i solveggen. Han kommer med et klart råd:

– Det som er dyrt er å kjøpe noe å spise, og om man er en familie koster det. Smør matpakke, sier Steffensen.

PÅSKESOL: Ørjan Steffensen (44) nyter gode skiforhold på Hovden.

Mer av husets vin

– Når folk først drar på tur, opplever dere at de også da tar seg dårligere råd?

– Vi opplever ikke gjester som sier «nei, vi skal ikke ha noen vaffel», men om det blir spørsmål om champagne, blir det sjeldent ja. Tidligere hadde vi to typer champagne, men nå har vi bare noen flasker i tilfelle noen dukker opp, svarer Matysik ved Hovden Fjellstove.

– Det blir mer husets vin, kontra kvalitetsvin. Husets vin er ikke dårlig, men folk tenker at det er den som skal være rimelig og grei, fortsetter Matysik.

FART OG SPENNING: Det rapporteres om mange besøkende på Hovden alpinsenter i påsken.

– At folk vil bruke mindre penger, er det en bekymring for dere?

– Våre driftskostnader har økt betraktelig de siste to årene, og det må vi ta hensyn til når vi legger prisen for videre perioder, svarer Matysik, og legger til at de også føler på at prisene fra leverandørene har økt.

77-åring i bakken

De fleste av barna forteller til VG at «FART!» er det morsomste med å stå på ski, men fart pirrer ikke bare de yngste. I bakken møter vi 77 år gamle Sondov Bjån.

– Jeg jobbet som skilærer i 30 år, så det sitter vel litt i kroppen, sier Bjån.

– Men vil du ikke si at du er veldig sprek?

– 77 år er ingenting. I mars arrangerte vi NM for veteraner. Da var det en over 90 som kjørte super-G, svarer Bjån.

Også han merker de økte kostnadene.

– Mat er én ting, men det er strømmen man merker best, sier Bjån.

I AKSJON: Sondov Bjån (77) liker å spenne på seg skia. SOLBRILLER PÅ: Sondov Bjån (77) beskriver påskeværet på Hovden som «fantastisk».

Også konsernsjefen hos Hovden alpinsenter, Ann-Toril Briksdal, forteller at folk i større grad bestiller kortere opphold på to til tre dager fremfor en uke. Likevel sier hun at det har vært den beste påsken på lenge.

– I palmehelgen var det flere gjester i bakken enn på mange år, og vi har godt belegg på utleieenhetene, sier Briksdal.

Hun tror pågangen henger sammen med fint vær og at mange velger hytta fremfor utlandet i år.

GODT FØRE: Konsernsjef hos Hovden alpinsenter, Ann-Toril Briksdal, forteller om god pågang.

Og selv om noe kanskje har blitt annerledes, forteller både Matysik og Briksdal om mange besøkende i vinter.

– Vi så også i vinterferien at folk er opptatt av å være ute med familien. Nordmenn ønsker kortere og oftere ferier, sier Briksdal.

