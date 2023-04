– Det hørtes ut som et godstog

Isproppen løsnet uten forvarsel og eiendommen til Jonny Leverett Roen ble oversvømt i løpet av minutter. – I prinsippet kan det skje overalt, sier NVE om naturfenomenet.

Det ble noen dramatiske timer for småbruker Jonny Leverett Roen på Dokka i Innlandet fredag formiddag.

Sammen med kona sto han inne i stallen og ryddet. Hestene deres var nylig sluppet ut på åkeren etter kraftig regnvær da det «braket løs».

– Jeg hørte at det dundret og braket noe fælt oppe i lia. Det hørtes ut som det kom et godstog nedover, forteller han til VG.

Helt uten forvarsel ble gårdsplassen hans oversvømt av bekken som renner over eiendommen hans.

En «propp» bestående av is, snø og andre masser hadde brått løsnet lenger oppe i bekken. Vannet og snøen den hadde demmet var i det øyeblikket ustoppelige da de raste nedover bekken mot utløpet i Randsfjorden.

STORE MENGDER: Snø, is, vann og andre masser fyller nå eiendommen til Jonny Leverett Roen.

Trolig løsnet den etter de store nedbørsmengdene i deler av Sør-Norge tidligere denne uken.

Roens første instinkt var å redde hestene som nylig var sluppet ut på åkeren.

– Det var helt hinsides å se! Bekken kom innover eiendommen med flere rundballer, snø, is og tømmer bare 15 sekunder etter siste hest var borte, forteller småbrukeren som sier han aldri har opplevd lignende i de 26 årene han har eid og bodd på bruket.

Se video av flommen øverst i saken.

Roen har leid gravemaskin med fører for å rydde bort massene. Bekken har endret løp som følge av vannmassene.

Roen legger ikke skjul på at både han og kona er skremt av opplevelsen, som først ble omtalt av Oppland Arbeiderblad.

– Det var en meget uvirkelig og skummel opplevelse.

Nå har han leid gravemaskin med fører som jobber med å få ryddet bort massene.

– Det er krefter i sånt

Hydrolog Sjur Kolberg i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier til VG at ispropper i vassdrag ikke er uvanlig på denne tiden av året.

– Det kan oppstå ispropper i vassdrag når de fryser på om vinteren. Når det smelter om våren, kan disse proppene løsne brått, forklarer Kolberg og fortsetter:

– Det som da er demmet opp bak proppen vil skylle ned og kan ta med seg større isflak og tømmer eller andre ting som har sittet fast.

Han sier dette kan skje lokalt i bekker over hele landet, og at det ikke er noe man kan forberede seg særlig på.

– Hvis det er en ispropp i en elv, så vil man kunne se den lenge før den løsner, men vi ber ikke folk gå og rydde i dem selv, avslutter han og advarer:

– Det er krefter i sånt når de først løsner.

I STALLEN: Hesten French Open er i sikkerhet sammen med eier Jonny Leverett Roen etter oversvømmelsen.

Kan flyte inn på nytt

Selv om Roen og kona fikk reddet alle hestene før massene nådde dem, er ikke bekymringen over ennå.

Han frykter at nye masser med is, snø og vann på nytt kan flyte inn på eiendommen.

– Isproppen som løsnet for videre nedover bekken, men den stoppet ved utløpet til Randsfjorden, sier han og forteller at den demmer opp bekken på nytt der nede.

Ifølge Roen er proppen nå utenfor hans eiendom og innenfor det vernede området Dokkadeltaet.

– Jeg tilkalte kommunen som kom med beredskapsteam. Beskjeden fra dem var at de ikke kunne hjelpe. De sa det ikke var fare for liv og helse, forteller Roen.

OVERSVØMT: Vannmassene oversvømmer fortsatt deler av området.

Hesteeieren er lite imponert over bistanden fra kommunen.

– Jeg kan ikke ha ansvar for is og tømmer som tetter igjen en bekk som går ut i et vernet område i Randsfjorden, utenfor min eiendom, mener han.

– Jeg har seks hester som foreløpig ikke kan komme ut og være på eiendommen. Da er det fare for liv og helse for dem.

Kommunen: – Ikke vårt ansvar

Til VG bekrefter kommunen at de ikke har ansvar for oversvømmelser på privat grunn.

– Kommunen har et beredskapsansvar uten for kommunal grunn dersom det er fare for liv og helse, sier teknisk sjef i Nordre Land kommune, Kjetil Fjeld.

Når det kommer til proppen som tetter igjen bekken nedenfor eiendommen, mener Fjeld at den ligger innenfor eiendomsgrensen til Roen.

– Men vi befarte ikke området lenger nede enn der bekken hadde endret løp mot fjorden som følge av snø- og ismassene, legger han til.