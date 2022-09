«NAIVT»: – Det brukes mye ressurser på at disse barna skal kunne leve mest mulig fungerende voksenliv, og når de blir 18 kastes de ut i et annet system. Det er naivt å tro at da er du voksen, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet etter Jonatan-saken: − En brutal overgang

Barneombud Inga Bejer Engh mener barn risikerer å få feil behandling i rettssystemet, og etterlyser en overgangsordning for ungdom som skal over i voksenfengsel. – Et barn blir ikke voksen over natten, sier hun.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Søndag fortalte VG historien om Jonatan Krister Andersen, som begikk dobbeltdrap i en alder av 15 år.

Andersen fikk store psykiske problemer under soningen, og tok sitt eget liv i Mandal fengsel høsten 2021. Da var han 20 år gammel, og hadde sonet to og et halvt år i ungdomsfengsel, og like lenge i voksenfengsel.

Systemet for en overgang mellom de to veldig ulike soningsforholdene finnes ikke, ifølge Barneombudet.

– Det brukes mye ressurser på at disse barna skal kunne leve mest mulig fungerende voksenliv, og når de blir 18, kastes de ut i et annet system. Det er naivt å tro at da er du voksen, sier Inga Bejer Engh, og understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Dette kan være ungdommer som har god utvikling, også kaster vi dem av toget halvveis til mål.

– En brutal overgang

Den tidligere tingrettsdommeren og statsadvokaten ber justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) få på plass en overgangsordning for innsatte som Jonatan.

– Det er en brutal overgang. Jeg kan ikke forstå at det vi gjør i dag er riktig bruk av samfunnets ressurser. Det legger i grus den gode investeringen man har lagt i barnet, man slutter å løpe rett før mål. Det er mangel på helhet, et system som henger sammen.

DØMT: Andersen ble dømt i 2017. Da var han 16 år gammel. Han tok sitt eget liv i Mandal fengsel i 2021.

– Fortsatt i en utviklingsfase

Andersen gikk fra soning med totalt fire innsatte, skolegang, fjellturer, kafé og kino, til et voksenfengsel med 30 volds- og sedelighetsdømte.

Da 18-årsdagen nærmet seg, skrev barnevernet:

«Fengselet (Bjørgvin) er opptatt av at ungdommene ikke får for mange turer ut også, da det er nærmest ingenting av slikt når de kommer over i voksenfengselet».

Bejer Engh ønsker ikke å kommentere Andersens overgang spesifikt, men sier at reisen hans i kriminalomsorgen belyser en problemstilling Barneombudet lenge har uttrykt bekymring for.

– Barn skal rehabiliteres tilbake til samfunnet, og i ungdomsfengsel prøver man å gi straffen et innhold. Det er stort fokus på psykisk helsehjelp og skolegang, og kanskje er det en god utvikling der, som lønner seg både for barnet og samfunnet. Brått stopper dette systemet opp, og kanskje får man ikke igjen for investeringen. Jeg kan ikke skjønne at dette er god samfunnsøkonomi, sier hun, og legger til:

– Dette er systemutfordringer jeg tenker justisministeren må ta tak i.

ETTERLYSER PLAN: Barn skal rehabiliteres tilbake til samfunnet, mener barneombud Inga Bejer Engh. Hun savner en overgangsordning, samt bedre kompetanse på psykiske lidelser hos barn, blant annet hos sakkyndige.

Flere i samme situasjon som Andersen har sagt at de gruer seg til de fyller 18 år, ifølge Barneombudet.

– Det er nesten så teppet blir dratt vekk under beina deres den dagen de blir 18 år. Men de er fortsatt i en utviklingsfase.

Hennes oppfatning er at også mange ansatte i kriminalomsorgen deler dette synet, og at endring krever politisk handling.

I april 2021 uttalte Barneombudet seg om behovet for overganger, i innspill til stortingsmeldingen om ungdomskriminalitet. FNs barnekomité anbefalte også, i generell kommentar i 2019, å la ungdom fullføre påbegynte program ved ungdomsenheter eller andre tilpassede tilbud.

– Det har vært snakket om, og foreslått, å opprette overgangsenheter for de som blir 18 år. Hva man venter på her, må du høre med justisministeren om, sier Bejer Engh.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarer slik:

– Regjeringen har bevilget mer penger til kriminalomsorgen og i 2022 vil det derfor bli etablert to ungdomsteam i kriminalomsorgen som skal følge opp unge innsatte i aldersgruppen 18 til 24, sier hun i et skriftlig svar til VG.

– Det første teamet ble opprettet i 2021 og erfaringene med det har vært gode.

Videre sier hun at overgangen fra ungdomsenhet til ordinært fengsel er «sårbar».

– Det kan derfor legges til rette for en overgangsfase etter fylte 18 år. Ungdomsteamene skal gi tilpasset oppfølging av unge domfelte som gjennomfører straff i samfunnet. I 2022 vil det også bli opprettet nye stillinger som ungdomsansvarlige ved de største friomsorgskontorene, sier Mehl, og presiserer at hun ikke kan kommentere enkelthistorier, som Jonatans.

– Det er alltid trist når mennesker tar livet sitt, sier hun.

Mehl går ikke nærmere inn på muligheten for egne overgangsenheter.

«SÅRBAR OVERGANG»: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil legge til rette for en overgangsfase etter fylte 18 år. – Erfaringene med ungdomsteam i fengsel, har vært gode, sier hun. Bildet er tatt i en annen anledning.

– Lett bytte

18 år gamle Jonatan Krister Andersen ble plassert på en avdeling med seksualforbrytere og menn som sonet for alvorlige voldslovbrudd.

Mange av de som har sonet på ungdomsenhetene er svært sårbare ungdommer, som generelt sett risikerer å utsettes for noe negativt fra andre innsatte, sier Bejer Engh.

– Dessuten mangler ofte disse ungdommene sosial trening med andre. De kan ofte bli et lett bytte for voksne som kanskje ikke har de beste hensiktene med å oppnå kontakt.

Barneombudet tror det er mulig å straffe og få reintegrert barn innenfor kriminalomsorgen.

– Tenker man at det koster penger, så ja, men det koster ganske mye mer hvis man ikke klarer å rehabilitere de som har alvorlige, komplekse utfordringer. Det koster samfunnet enorme summer, både hvis personen ikke kan bidra i arbeidslivet, og potensialet for ny kriminalitet. Noen burde se på det regnestykket.

20 ÅR GAMMEL: Jonatan Krister Andersen avbildet en gang i løpet av sommeren 2021. Familien reagerte da på hans fysiske og psykiske tilstand.

– Risikerer å gi feil hjelp

I Bjørgvin ungdomsfengsel ble Andersen utredet for ulike lidelser og diagnoser, men det fantes ikke klare holdepunkter for noe.

– Mange unge i straffesystemet har komplekse utfordringer innen psykisk helse og det er ofte vanskelig å få helt fatt i hva de strever med, fordi de er under utvikling, sier Bejer Engh.

Barneombudet etterlyser bedre kunnskap på feltet, særlig når det gjelder barn og utvikling av alvorlige psykiske lidelser. Det gjelder ikke bare barn som soner, men gjennom hele rettsprosessen. Som når rettspsykiatere skal gi råd i straffesaker som omhandler barn.

– Det er ikke nok spesialisert kunnskap om utvikling av alvorlige psykiske lidelser hos barn, for eksempel hvordan en psykose kan utvikle seg hos ungdom. Dette går ut over barnas rettssikkerhet. Vi risikerer å gi barn feil straffereaksjon og feil hjelp, sier Bejer Engh.

Dette var et av hovedfunnene da Barneombudet i 2019/2020 dykket ned i en rekke straffesaker hvor mindreårige hadde vært fengslet.

Info Hovedfunnene Det er ikke tilfeldig hvilke barn som begår alvorlige straffbare handlinger. De aller fleste har en vanskelig bakgrunn. Mange har vært i kontakt med hjelpeapparatet i mange år, uten av det synes å ha hjulpet.

Mange av ungdommene har store utfordringer de ikke har fått riktig hjelp for, dette gjelder særlig utfordringer knyttet til manglende dagtilbud, forhold i hjemmet og/eller psykisk helse.

Det er stor variasjon i metodebruk i de rettspsykiatriske vurderingene knyttet til tilregnelighet og fremtidig risiko når det gjelder ungdom. Det er også stor variasjon i de sakkyndiges kompetanse på barn og utvikling av alvorlig psykiske lidelser.

Det er en bekymringsfull økning i bruk av forvaringsstraff overfor mindreårige. Kilde: Barneombudet Vis mer

De fant også en «bekymringsfull økning» i bruk av forvaringsstraff, altså en tidsubestemt straff, overfor mindreårige.

Funnene ble tilsendt justisdepartementet i juni 2021.

I departementets svar fra desember vises det til nylige lovendringer og en ny forskrift som «kan bidra til et større fokus på kompetanse i sakene som gjelder barn».

Departementet skriver også at forvaringsstraff ikke er i strid med barnekonvensjonen, men at dokumentasjon rundt belastningen for disse barna gjør at det er «behov for å følge utviklingen nærmere».

Jonatan Krister Andersen fikk sin forvaringsstraff opphevet i lagmannsretten, og ble i lagmannsretten dømt til en fengselsstraff på 11 år.