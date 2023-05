SIKTET: Totalt 90 personer har anmeldt den tidligere kommuneoverlegen i Frosta.

Kommuneoverlege siktet for 34 voldtekter: Anmeldelse fra Helsetilsynet forsvant i posten

Statens helsetilsyn besluttet at legen skulle anmeldes sommeren i fjor. Men den første anmeldelsen forsvant i posten og ble aldri funnet.

Kortversjonen Tidligere kommuneoverlege i Frosta kommune er siktet for 34 voldtekter; totalt er 90 personer fornærmet i saken.

Statens helsetilsyn anmeldte legen 29. juni 2022, men anmeldelsen forsvant i posten og ble aldri levert til politiet. Ny anmeldelse ble sendt 10. august.

Legen fungerte som fastlege og kommuneoverlege frem til 18. juli 2022, da hans autorisasjon ble suspendert.

Den siktede nekter straffskyld og ønsker å få tilgang til journaler før han forklarer seg i enkeltsaker. Vis mer

En tidligere kommuneoverlege i Frosta kommune er siktet for 34 voldtekter.

Da helsetilsynet anmeldte kommuneoverlegen i fjor sommer forsvant det første brevet i posten.

29. juni 2022 anmeldte helsetilsynet legen. Anmeldelsen ble sendt i posten, men kom aldri fram til politiet.

Legen fungerte likevel som fastlege og kommuneoverlege frem til 18. juli.

– Statens helsetilsyn har gjort grundige undersøkelser for å forsøke å spore opp brevet, men det har ikke gitt resultater. Vi har vært i kontakt med både posten og politiet, sier avdelingsdirektør ved Statens helsetilsyn Anne Myhr i en e-post til VG.

De sendte anmeldelsen på nytt med brev 10. august, og 24. august ble legen siktet av politiet.

VG har forelagt opplysningene til legens forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen, som foreløpig ikke har svart.

Politiet har ikke mulighet til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

VG har også vært i kontakt med Posten fredag kveld, som ikke ønsker å kommentere saken.

Anmeldt men fortsatt på jobb

Det første varselet mot legen kom i 2006. Nå har til sammen 90 personer status som fornærmet i saken.

Legen hadde fått et varsel om at Helsetilsynet vurderte å anmelde og suspendere autorisasjonen hans.

29. juni ble det bestemt at han skulle anmeldes. Likevel fungerte han fortsatt som fastlege og kommuneoverlege.

7. juli 2022 fikk kommunen vite om innholdet i varslene mot legen, ifølge kommunedirektør Endre Skjervø.

De visste ikke da om anmeldelsen, som forsvant i posten.

– 8. juli fikk han instruks om ikke å gjennomføre gynekologiske undersøkelser før saken var avklart fra Helsetilsynet. Og vi opprettet disiplinærsak, sier Skjervø.

Først 18. juli suspenderte Helsetilsynet hans autorisasjon som lege.

– Han var på jobb fram til han ble suspendert, sier kommunedirektør Endre Skjervø.

1. august ble han også suspendert som kommuneoverlege. I januar 2023 ble han sagt opp.

FROSTA: Kommunen har satt i verk en rekke tiltak for å ta vare på berørte knyttet til saken mot kommuneoverlegen.

Nekter straffskyld

Den tidligere kommuneoverlegen nekter straffskyld på samtlige punkter. Han ble først siktet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Denne uken ble siktelsen utvidet til å gjelde 34 voldtekter.

Hans forsvarer sier torsdag at den utvidede siktelsen ikke kom som en overraskelse.

– Basert på etterforskningsdokumentasjonen var det ikke uventet. Han har vært forberedt på at dette ville komme, sier advokat Erlend Hjulstad Nilsen til VG.

– Men det er klart, det medfører en del belastning.

Legen er avhørt, men ikke i enkeltsaker fordi han først vil ha tilgang til journaler, sier forsvareren:

– Det er satt som et premiss fra hans side. Det handler om at han er anklaget for forhold langt tilbake i tid. Uten journaler er det tilnærmet umulig for ham å forklare seg i alle enkeltsaker.

