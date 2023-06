LØSLATT: Denne uken ble dagmammaen som ble dømt for drapet på 13. måneder gamle Martine, løslatt.

Nå er den drapsdømte dagmammaen løslatt

Samtidig fortsetter hennes kamp for å få saken gjenopptatt.

Kortversjonen En tidligere dagmamma, er løslatt etter å ha sonet 32 måneder i fengsel for drap på 13 måneder gamle Martine

Den tidligere dagmammaen mener hun er uskyldig dømt og søker om at saken gjenopptas

I nesten 16 år har hun kjempet for å fri seg fra drapsanklagene

Hennes andre forsøk på å få saken gjenopptatt behandles nå av Gjenopptakelseskommisjonen

Bistandsadvokaten til Martines foreldre mener at gjenopptagelsesprosessen kan bli langvarig og tøff Vis mer

– Jeg vet at mange som blir løslatt tenker at nå er den døren lukket, men jeg tenker ikke sånn. Det føles unaturlig for meg, sier den tidligere dagmammaen.

VG møter henne, som kun vil stå frem med fornavn, Rita, på jobb to dager etter at hun gikk ut døren på Torshov overgangsbolig for aller siste gang.

I 32 måneder har hun sonet i ulike fengsler med ulik grad av sikkerhet.

– Man kan ikke bare lukke døren og si at «nå er det over». Det har blitt en del av meg, fortsetter hun.

Drapsdømt dagmamma

Kvinnen er dømt for å ha drept 13 måneder gamle Martine i 2006. En jente hun var dagmamma for og som hun skulle passe ordentlig for første gang.

Selv mener hun at hun er uskyldig dømt og har bedt om at saken gjenopptas.

Etter å ha blitt frikjent i tingretten, kom flertallet av dommerne i lagmannsretten til at hodeskadene på Martine måtte ha inntruffet hjemme hos dagmammaen.

Les også Drapsdømt dagmamma (53) mener hun er uskyldig Nå forsøker den drapsdømte firebarnsmoren å få saken gjenopptatt for andre gang.

Retten mente det var bevist at dagmammaen hadde slått Martines bakhode med voldsom kraft mot et hardt underlagt, tre ganger etter hverandre.

Den lille jenta døde på sykehuset. Tretten år senere, i 2019, falt dommen.

Søsteren flyttet inn i huset

Den tidligere dagmammaen er firebarnsmor. Tre av barna bodde fremdeles hjemme da hun skulle inn for å sone.

– Jeg synes det vanskeligste har vært det jeg har gått glipp av på hjemmebane.

Da kvinnen flyttet ut, flyttet søsteren inn.

Mens den ene datteren mottok vitnemålet etter å ha gjennomført ungdomsskolen, satt firebarnsmoren innelåst. Det samme gjorde hun da nevøen konfirmerte seg.

– De tingene har vært vanskeligst å fordøye for meg, fortsetter hun.

PÅ HYBELEN: Rita sin hybel på overgangsboligen.

– Vi har landet på beina alle sammen. Selv om det har vært noen tøffe tak, har vi kommet gjennom det, forteller firebarnsmoren.

– Bare mitt liv som har stoppet opp

Dagen hun ble løslatt, brukte den tidligere dagmammaen god tid på å ta farvel med både de andre innsatte og de ansatte.

Rett etter hun hadde parkert bilen utenfor huset hjemme og båret inn koffertene, ringte det på døren.

– Broren min, nevøen min og moren min kom med musikk og flagg. Også fikk jeg blomster av familien. Så dro vi på fotballkamp, forteller kvinnen.

Hun innrømmer at den nye hverdagen også kan være krevende. Tempoet er et helt annet enn hva hun har vært vant med.

–Ting skjer, og livet har ikke stått stille her hjemme. Det er egentlig bare mitt liv som har stoppet opp, forteller den tidligere dagmammaen.

BARNA: Smykket Rita bærer symboliserer barna hennes.

Vil at saken skal vurderes på nytt

I nesten 16 år har hun kjempet for å kvitte seg med drapsanklagene. Nå ligger hennes andre forsøk på å få saken gjenopptatt på bordet hos gjenopptakelseskommisjonen. Den første begjæringen begjæringenEn anmodning om at saken skal gjenåpnes slik at det kan avsies en ny dom. ble avvist.

– Den er til behandling og under utredning. Vi jobber med saken, men jeg kan ikke si noe konkret om når den skal avgjøres, sier lederen av Gjenopptakelseskommisjonen Kamilla Silseth.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokaten til Martines foreldre. Han har tidligere vært tydelig at på gjenopptagelsesprosessen er krevende.

– Dette kan bli en langvarig prosess med mange forsøk på gjenopptagelse og det er tøft, sier bistandsadvokat Marius Staurset.

PÅ TORSHOV: Den siste tiden har Rita sonet ved overgangsboligen på Torshov. Her har hun reist på jobb som normalt og bodd på en hybel.

