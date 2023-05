TENKTE DET VERSTE: Ronny Opsjøen Langset er verftsdirektør ved Vard verft

Verftssjefen da nødmeldingen kom: − Jeg tenkte det verste

Ni personer havnet i sjøen da en skyssbåt forliste. På land satt Ronny Opsjøen Langset og fulgte dramaet.

– Vi var på en teknisk utprøving av KV Bjørnøya som er under utrustning. Vi driver nå utprøving av fartøyet, der vi tester og justerer skipets systemer, forteller Opsjøen.

Han er verftsdirektør ved Vard verft som bygger de nye kystvaktfartøyene.

Klokken 18.30 tirsdag fikk politiet melding om at ni personer hadde havnet i sjøen i Tomrefjorden i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

Opsjøen forteller at i forbindelse med arbeidet på KV Bjørnøya, var det med ansatte fra verftet, representanter fra kystvakten og ulike systemleverandører.

– I dette arbeidet bruker vi en skyssbåt som frakter disse personene mellom kystvaktskipet og verftet.

Det var denne båten som forliste i Tomrefjorden.

– Åtte personer ble hentet fra kystvaktskipet for å bli fraktet tilbake til land. Etter at de var hentet av skyssbåten gikk det et ukjent tidsrom før HRS fikk en nødoppringing fra noen som hadde vært ombord i skyssbåten. De ombord i skyssbåten sendte selv ut mayday-signalet, forteller verftsdirektøren til VG.

To helikoptre, samt flere båter ble sendt til ulykkesstedet. Rett før klokken 19.30 meldte politiet at alle ni personer var hentet opp av sjøen.

– Brannbåter fra Vestnes og Molde samt en ambulansebåt fikk plukket opp de ni fra sjøen. De ble fraktet til sykehus. Ingen er livstruende skadet. Vi vet ikke hvor lenge de har ligget i sjøen, men trolig er rask redning helt avgjørende.

KV BJØRNØYA: KV Bjørnøya, som skyssbåten var på vei fra, da den forliste.

Årsaken til forliset er enda uklart, forteller Opsjøen.

– Vi vet foreløpig ikke hva som skjedde og hvordan ulykken oppsto. Jeg fryktet det verste da jeg fikk beskjed om at ni personer var i sjøen og er nå mest glad og takknemlig for at alle er på land og at vi har nødetater som fungerer så godt.

Hovedredningssentralen Sør-Norge fortalte til VG klokken 19.35 at båten tok inn kraftig med vann og gikk relativt rask under. Opsjøen forteller at de ikke har klart å lokalisere den tirsdag kveld. Det er heller ikke hovedfokuset.

– Nå er fokuset på å ivareta de involverte og familiene til de involverte, forteller verftsdirektøren.

Opsjøen forteller at det ikke skal ha vært noen kjente problemer med skyssbåten, samt at det skal ha blitt brukt redningsvester ombord.