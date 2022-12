MÅ HANDLE: Flere justispolitikere krever at justisminister Emilie Enger Mehl tar opp igjen arbeidet med å rydde opp i politiets fryktkultur.

Presset øker mot Mehl etter varslingsfiasko

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte skrinlegge sitt eget prestisjeprosjekt. Nå krever et flertall på Stortinget at Mehl sørger for å få på plass et uavhengig varslingsombud.

Presset øker mot justisministeren etter at VG søndag avslørte hvordan hennes forslag om et varslingsombud for politiet aldri ble noe av.

I mai lovte Mehl Stortinget å opprette et uavhengig varslerombud som alle skulle ha tillit til. Men da rammene for ombudet ble kjent, var det redusert til et forslag som Politiets Fellesforbund nektet å være med på.

Dette får stortingspolitikere over hele det politiske spekteret til å reagere. Både Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Venstre og Rødt krever at det ryddes opp i politiets fryktkultur.

Samtlige ønsker å få på plass et uavhengige varslerombud – for politiet eller hele justissektoren.

Flere stortingspolitikere melder nå at de vil fremme egne forslag - dersom Mehl ikke umiddelbart gjør noe for å rydde opp. Både SV, Høyre og Venstre har sendt skriftlige spørsmål til justisministeren der de krever handling.

– Må skje fort

Leder for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp) sier til VG at han vil fremme et forslag for Stortinget om å innføre et nasjonalt varslingsombud for politiet.

– Dersom ikke justisministeren umiddelbart viser at hun har til hensikt å gjøre det selv, sier Amundsen.

– Jeg ønsker jo at hun skal rydde opp i dette, og hun har fortsatt muligheten, men det må skje fort. Det må skje i løpet et par dager, sier han.

SETTER TIDSFRIST: Leder for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen.

– Jeg er ganske sikker på at vi skal kunne få etablert et flertall i Stortinget som da også tvinger statsråden til å følge det opp, sier Amundsen.

– Havnet i et blindspor

Det var justispolitiker Sveinung Stensland (H) som i mai fikk svar fra Mehl i Stortingets spørretime. Her sa justisministeren at hun ikke kunne leve med at Politiets Fellesforbund ikke anbefaler sine medlemmer å varsle.

– Justisministeren har sagt en ting til Stortinget og gjort noe helt annet. Det er ikke greit, sier Stensland.

I ukene før Mehl flagget et varslingsombud for politiet, jobbet også Høyre for å fremme et forslag om det samme for Stortinget, opplyser han.

– Nå har vi mistet et halvt år og havnet i et blindspor, sier Stensland.

– Føler du deg lurt?

– Det er ikke meg dette går ut over, men politifolk som med rette kan føle seg snytt og som fortsatt lever utrygt hvis de tenker å varsle.

Stensland sender nå justisministeren et skriftlig spørsmål i Stortinget: «Når og hvordan vil statsråden følge opp lovnaden om et uavhengig varslingsombud for politiet?»

– Neste trinn blir eventuelt å etablere et flertall på Stortinget for et varslingsombud, sier han.

FIKK SVAR: Justispolitiker Sveinung Stensland (H) trodde Mehl ville opprette et uavhengig varslingsombud da hun sa det fra talerstolen.

Ap: Et uavhengig og reelt ombud

Første nestleder i justiskomiteen, Maria Aasen-Svensrud (Ap), sier at det er svært alvorlig at Politiets Fellesforbund opprettholder sitt vedtak:

– Det er et utrolig sterkt signal til arbeidsgiver og til oss politikere.

Justispolitikeren sier at Arbeiderpartiet over tid har vært opptatt av å få på plass et uavhengig og reelt ombud:

– Jeg lurer på om det kan være mulig å se på hele justissektoren, for å sikre uavhengigheten, sier hun til VG.

Aasen-Svensrud understreker at et varslingsombud må utarbeides i tett samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene.

– Vi vil gå i dialog med politisk ledelse om dette, for å finne en løsning som bærer.

VIL HA FORTGANG: Justispolitiker Maria Aasen-Svensrud (Ap) ønsker å få på plass en varslingsombud.

Vil utfordre statsråden

Også SVs justispolitiske talsmann Andreas Sjalg Unneland (SV) vil vurdere om Stortinget skal fremme et eget forslag om et varslingsombud.

– Hvis justisministeren ikke er villig til å arbeide videre med dette, må vi vurdere om vi fra Stortingets side skal fremme et eget forslag. Men jeg vil gi henne muligheten til å rydde opp først, sier han.

Unneland sier det er problematisk hvis arbeidet med et varslingsombud har stoppet helt opp.

Overfor VG foreslår han at Mehl starter på nytt, med et bredere mandat og i tett dialog med Politiets Fellesforbund og politiets hovedverneombud. Alternativt har Unneland et annet forslag: Et varslingsombud for hele staten.

– Det var noe SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet pekte på i 2018. Og jeg vil utfordre statsråden til å ta initiativ til dette, sier Unneland.

UTFORDRER: Andreas Sjalg Unneland er justispolitisk talsperson i SV.

– Veldig spesiell sak

Til Stortinget lovte justisministeren i mai å etablere et uavhengig organ eller ombud som alle skulle ha tillit til. Men i oppdragsbrevet til Mehl var forslaget redusert til et kontor under politiets bedriftshelsetjeneste – uten myndighet til å undersøke varsler.

I et svar til VG før helgen, skrev Mehl at arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at varsler blir undersøkt:

– Denne plikten kan ikke legges til et uavhengig, frittstående organ, skrev Mehl.

Justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) reagerer på at Mehl lovet et uavhengig varslingsombud – før hun undersøkte om det var lovlig.

– Dette er en veldig spesiell sak. Hva er det egentlig som har skjedd? spør Thorsvik:

– Justisministeren var helt klar: Hun skulle sørge for at det kom et varslingsombud som alle hadde tillit til ... Etterpå foreslår hun å legge det under bedriftshelsetjenesten, som en slags samtaletjeneste? Det grenser til villeding av Stortinget.

RETTSSIKKERHETSSPØRSMÅL: Justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik mener det går på tilliten til politiet løs, hvis man ikke kan være sikre på at de ansatte tør å varsle.

Rødt-politiker Seher Aydar fra kontroll- og konstitusjonskomiteen ber justisministeren gjenoppta arbeidet med et uavhengig varslingsombud og vil følge saken nøye for å sikre at Mehl holder løftet hun ga.

Sp: Statsråden vil det samme

Justispolitiker Else Marie Rødby (Sp) tilhører samme parti som Mehl og sier til VG at det viktigste nå er at det kommer på plass et godt varslingssystem.

– Jeg opplever at statsråden vil det samme, sier Rødby.

Hun legger til at utviklingen i arbeidet med varslingsombudet ble publisert av Politidirektoratet i september.

– Jeg syns det er overraskende at dette får så mye oppmerksomhet nå.

VG har tidligere skrevet at meldingen om at varslingsombudet ble avlyst, ble publisert på hjemmesiden til politiet med tittelen: «Enighet om videre arbeid for å bedre politiets varslingsinstitutt».

Takker nei til intervju

VG har i flere uker bedt om et intervju med justisminister Emilie Enger Mehl om varslerforslaget som ble trukket tilbake. Dette har hun takket nei til.

VG sendte før publisering en rekke spørsmål til Mehl om varslerombudet. Disse er besvart med en samlet uttalelse:

– Jeg har tatt til etterretning at organisasjonene ikke mener det er mulig å få et uavhengig, habilt varslingsombud som har tilstrekkelig myndighet, innenfor de rammer som arbeidsmiljøloven setter, skriver Mehl via sin kommunikasjonsavdeling.